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В России неожиданно скончался популярный певец и автор песен

26 декабря 2022, 18:02
Александр Шевченко умер в достаточно молодом возрасте.
Александр Шевченко
Александр Шевченко / Группа "Зодчие"

В России скоропостижно скончался музыкант, поэт, автор и исполнитель популярных хитов Александр Шевченко.

Как сообщает Стархит, причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб.

Широкой публике он известен прежде всего, как автор такого суперхита, как "Будет все, как ты захочешь". Кроме того, его авторские песни в разное время пела певица Алсу ("Зимний сон" и "Первый снег"), Жасмин ("Прыгала через огонь", "Ты далеко"), Ирина Аллегрова ("Без вины виновата я"). Также песни Шевченко исполняют Данко ("Делай раз"), Татьяна Овсиенко ("Две ночи и два дня"), Николай Трубач ("Семь июльских дней") и другие.

Александр Шевченко с 1974 по 1979 год он участвовал в группе "Фаэтон", с 1979 по 1982 год — в группе "Фризби". С 1989 по 1991 год был солистом группы "Зодчие". В 1997-м господин Шевченко собрал группу "Дежа-вю", с которой выпустил альбом "Будет все, как ты захочешь". За одноименную песню из этого альбома он в 1997 году получил премию "Золотой граммофон". Музыкант также является автором ряда песен Алсу и Жасмин.

Напомним, ранее в России от рака желудка скончался популярный юморист Александр Пономаренко, который выступал в дуэте "Братья Пономаренко" со своим братом.

Новостью поделился российский телеведущий Андрей Малахов.

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного".

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