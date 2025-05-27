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"Уменьшаю бухич": бывшая Потапа рассказала, как худеет, если вес стоит на месте

Алена Кюпели
27 мая 2025, 23:17
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Ирина Горовая рассказала о действенных способах похудения, даже когда вес стоит на месте.
Ирина Горовая
Ирина Горовая находится в хорошей форме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Кратко:

  • Какой главный лайфхак у Горовой для похудения
  • Какие методы использует она

Украинская продюсер Ирина Горовая, которая раньше была женой рэпера-беглеца Потапа, рассказала, что делает, чтобы не набирать вес.

Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram.

видео дня

Подписчики продюсера стали спрашивать ее, что нужно делать, чтобы похудеть. На одном из видео, Горовая стала в планку. "Надо закрыть ротик, не есть изделий из муки, сладостей. Надо считать калории", - пояснила она.

Горовая раскрыла секрет похудения
Горовая раскрыла секрет похудения / Фото Instagram/gorovaya_irina

На вопрос о том, почему вес может не меняться, Горовая также ответила.

Горовая раскрыла секрет похудения
Горовая раскрыла секрет похудения / Фото Instagram/gorovaya_irina

"На самом деле, у каждого свой подход. Тело не слушается, потому что ты не нашел какой-то способ, подходящий организму. У меня было время, когда я очень много кардио делала и очень быстро сбрасывала вес. Потом это перестало работать. Я уменьшила количество пищи, считаю калории и стараюсь не есть сладкого", - добавила она.

По ее словам, она также уменьшает количество алкоголя.

Горовая раскрыла секрет похудения
Горовая раскрыла секрет похудения / Фото Instagram/gorovaya_irina

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Кто такая Ирина Горовая?

Ирина Горова – соучредитель продюсерского центра и Генеральный директор Pomitni. В 2009 году совместно с Алексеем Потапенко (Потап) основали продюсерский центр MOZGI Entertainment. Ирина занялась управленческой и финансовой стороной бизнеса. Первыми артистами лейбла стала группа Потап и Настя (до 2017 года). В этот период Ирина выступает в качестве продюсера телевизионного проекта "Звезда + Звезда". В последующие годы в продюсерском центре появились новые артисты: группа Время и Стекло (до 2020 года), группа MOZGI, певица Michelle Andrade, альтернативная певица INGRET, хип-хоп проект U_C.
С 2018 года Ирина становится CEO и генеральным директором группы компаний Mozgi Group.

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