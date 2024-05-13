Умеет покорять: Елена Зеленская восхитила своим видом во время визита в Сербии

Елена Зеленская во время визита в Белград показала элегантный образ, который идеально подчеркнул ее красоту.

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Елена Зеленская выбрала вышиванку "белым по белому"/ коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Первая леди Украины Елена Зеленская с сербской коллегой Тамарой Вучич и и министрами иностранных дел Дмитрием Кулебой и Марко Джуричем открыли украинскую книжную полочку в библиотеке Белграда.

На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала новый пост, в котором показала, как прошел визит в Сербию.

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"Первый день визита в Сербию ознаменовался проектами культурной дипломатии. Вместе с первой леди Сербии Тамарой Вучич, министрами иностранных дел наших стран Дмитрием Кулебой и Марко Джуричем открыли в библиотеке Белграда украинскую книжную полочку, а впоследствии - аудиогид на украинском языке в Белградской крепости. О взаимном глубоком понимании истории наших народов благодаря всем, благодаря кому они состоялись", - написала первая леди.

Отметим, Елена Зеленская предстала в изысканной белой вышиванке с пуговицами, дополнив ее своими любимыми брюками палаццо и широким поясом, который подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы первая леди собрала в низкий пучок, из украшений она выбрала лаконичные серьги и жемчужное ожерелье.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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Отметим, недавно первая леди Украины поддержала принцессу Уэльскую Кэйт Миддлтон в тяжелый для британской королевской семьи час от лица себя и всего украинского народа.

А также ранее Елена Зеленская в рамках своего визита в Великобританию встретилась с королевой Камиллой. Зеленская поблагодарила королевскую семью и Соединенное Королевство за поддержку в противостоянии против страны-террориста РФ, которая напала на Украину.

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