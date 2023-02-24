"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языке

Певица выпустила новый клип в совершенно новом для себя образе. Отчасти, его даже можно назвать брутальным.

Светлана Лобода / t.me/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, презентовала видеоклип на свой новый сингл "По-украински".

Как сообщили в пресс-службы, клип был записан в поддержку украинского народа. "LOBODA посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу и подчеркнула, что релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа. Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины", - сказано в сообщении пресс-службы певицы.

По словам певицы, она с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинского народа.

видео дня

"Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа – сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего – ее не победить!" – комментирует LOBODA.

Светлана Лобода / Фото пресс-службы

Интересно, что для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность образов, с каждым танцором художники по костюмам работали по отдельности, подбирая цвета и орнамент. Часть костюмов и украшений у видео были заимствованы из украинских музеев.

Напомним, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там. Более того, в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, она записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Кроме того, ранее российская певица ртом с отвратительным псевдонимом Инстасамка, которая все еще звучит в машинах и смартфонах украинцев сообщила, что задонатила большую сумму на нужны террористов и оккупантов, армию России. На страницах своих социальных сетей "самка" написала, что пожертвовала на армию России, которая убивает и насилует украинских женщин и детей, почти миллион рублей (около 300 000 гривен).

Вас также может заинтересовать: