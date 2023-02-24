"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языке

Украинская певица Светлана Лобода, которая выступает под псевдонимом LOBODA, презентовала видеоклип на свой новый сингл "По-украински".
Как сообщили в пресс-службы, клип был записан в поддержку украинского народа. "LOBODA посвятила патриотический трек каждому украинцу, ежедневно борющемуся за свою свободу и подчеркнула, что релиз отражает не только внутреннее, но и внешнее настроение непобедимого народа. Особое внимание певица уделила важности помощи всего цивилизованного мира в этом нелегком, но обязательно успешном бою Украины", - сказано в сообщении пресс-службы певицы.
По словам певицы, она с каждым днем все больше проникается темой стойкости украинского народа.
"Я восхищаюсь смелостью, непоколебимостью, жаждой победы каждого человека в Украине. В свою очередь, я, как артист, постоянно нахожусь в поиске художественных образов, которые подчеркивали бы глубинную историю украинцев, воплощали дух свободы, как важнейшую характерную черту целого народа. Героиня моего клипа – сильная, мужественная и даже упрямая. Она обязательно достигнет своего – ее не победить!" – комментирует LOBODA.
Интересно, что для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность образов, с каждым танцором художники по костюмам работали по отдельности, подбирая цвета и орнамент. Часть костюмов и украшений у видео были заимствованы из украинских музеев.
Напомним, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там. Более того, в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, она записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.
Кроме того, ранее российская певица ртом с отвратительным псевдонимом Инстасамка, которая все еще звучит в машинах и смартфонах украинцев сообщила, что задонатила большую сумму на нужны террористов и оккупантов, армию России. На страницах своих социальных сетей "самка" написала, что пожертвовала на армию России, которая убивает и насилует украинских женщин и детей, почти миллион рублей (около 300 000 гривен).
Вас также может заинтересовать:
- "Животик очевиден": Лободу поздравляют с беременностью
- Одно лицо с Лободой: запроданка Анна Асти уверенно становится копией Светланы
- В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде