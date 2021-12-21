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"Украинскую Ким Кардашьян" раскритиковали поклонники за нелепый внешний вид из-за неудачной пластики

21 декабря 2021, 05:16
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По их мнению, теперь фигура девушки выглядит комично.

Как выглядит Алена Омович - "украинская Ким Кардашьян" instagram.com/alena_omovych

Украинская модель Алена Омович, в погоне за идеальным для нее образом Ким Кардашьян, подвергла свое тело значительным изменениям. Из-за них девушка в Украине заработала дурную славу.

В социальных сетях девушка позирует в бикини или полуобнаженной, чтобы "засветить" максимум своего тела, на котором, впрочем, практически не осталось не переделанных участков.

Украинская Кардашьян сделала несколько операций по увеличению груди, вероятней всего удаляла ребра для более тонкой талии, накачала губы и ягодицы, скорректировала овал лица.

Злые языки сравнивают Омович с межгалактическими червями из серии кинофильмов про людей в черном, или просто с кентавром.

Однако девушка не сдается, и считает себя неотразимой - возможно, величиной не большей, чем Ким Кардашьян, но соизмеримой.

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Алену Омович фанаты критикуют за неудачную пластику / instagram.com/alena_omovych

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