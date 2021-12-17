Анна Седокова, прикрывшись одним лишь бокалом вина, устроила голый завтрак

Анна Седокова отметила День рождения в Монако / instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова вчера отпраздновала День рождения. Ей исполнилось 39 лет.

Отмечать это знаменательное событие артистка отправилась в Монако со своим мужем. Как прошел ее особенный день Седокова показала в социальных сетях.

Конечно, было много прогулок, поздравлений, вкусной еды и романтических моментов, но самым пикантным оказался завтрак.

На одном из фото Анна Седокова позирует в гостиничном номере за столом, абсолютно обнаженной. Тело певицы скрывает лишь удачно размещенный бокал белого вина. Неплохое начало дня!

"Голый завтрак. А кто сказал ,что нельзя просто взять и все поменять? Не люблю рамки ;) Но обожаю вас. Обожаю нас .Обожаю эту невероятную жизнь. Пусть эти воспоминания останутся в моем фотоальбоме. Спасибо за поздравления. Еще раз напоминаю. Обожаю вас", - подписала свое "голое" фото певица. Таким образом она выразила свою признательность всем, кто поздравил ее с Днем рождения, и сделал этот день особенным для нее.

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Анна Седокова и ее голый завтрак / instagram.com/annasedokova

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