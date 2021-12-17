Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

После липосакции Покрещук выглядит вполне натурально / instagram.com/_just__queen_

Украинская модель и блогерка Анастасия Покрещук получила всемирную известность благодаря своей необычной внешности, а именно огромным скулам, которые девушка сделала путем хирургического вмешательства.

На этом эксперименты девушки с внешностью не закончились. Летом 2021 года в одной из турецких клиник Покрещук сделала липосакцию, липофилинг ягодиц и искусственные кубики пресса.

Результатами своих преображений блогерка поделилась в социальных сетях. Девушка показала видеоролик, на котором танцует в бикини с подругой.

На Покрещук розовый купальник и солнцезащитные очки. Купальный костюм отлично подчеркивает ее обновленное тело.

Поклонники девушки отметили, что ее подтянутый животик с крепким прессом выглядит на удивление натурально.

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Анастасия Покрещук показала идеальный живот после пластики / instagram.com/_just__queen_

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Ранее к процедуре увеличения губ прибегнул жених Анны Тринчер. Александру Волошину пришлось дать отпор хейтерам, которые осудили его за уколы красоты.

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