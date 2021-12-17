Украинка с самыми большими скулами в мире в бикини показала безупречное тело после операции

Анастасия Покрещук может похвастаться идеальным прессом после липосакции.
Украинская модель и блогерка Анастасия Покрещук получила всемирную известность благодаря своей необычной внешности, а именно огромным скулам, которые девушка сделала путем хирургического вмешательства.
На этом эксперименты девушки с внешностью не закончились. Летом 2021 года в одной из турецких клиник Покрещук сделала липосакцию, липофилинг ягодиц и искусственные кубики пресса.
Результатами своих преображений блогерка поделилась в социальных сетях. Девушка показала видеоролик, на котором танцует в бикини с подругой.
На Покрещук розовый купальник и солнцезащитные очки. Купальный костюм отлично подчеркивает ее обновленное тело.
Поклонники девушки отметили, что ее подтянутый животик с крепким прессом выглядит на удивление натурально.
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Ранее к процедуре увеличения губ прибегнул жених Анны Тринчер. Александру Волошину пришлось дать отпор хейтерам, которые осудили его за уколы красоты.
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