Украинский ведущий рассказал, как его хотели казнить в Иране

Артемий Сурин оказался в крайне неприятной ситуации и только чудо спасло его от смертной казни.

https://stars.glavred.info/ukrainskiy-vedushchiy-rasskazal-kak-ego-hoteli-kaznit-v-irane-10489084.html Ссылка скопирована

Ведущий чудом встретил нужного человека / Коллаж Главред, Фото ТСН, aa.com.tr

Украинский бизнесмен и блогер Артемий Сурин, который совершил кругосветное путешествие без авиаперелетов, оказался приговоренным к смертной казни в Иране. Причина - шпионаж.

По информации ТСН, все началось во время съемок с дрона древних руин. Несмотря на то, что у блогера было разрешение на съемку, иранская полиция не захотела его слушать.

"В тот вечер я был задержан, а на следующее утро мне назначают суд. Суд проходит без переводчика, без адвоката, без никого. Не слушая меня, вынесли решение, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже против Исламской Республики и выносят арест. Я знал, что в этой ситуации есть только да варианта", - делится звезда.

видео дня

По его словам, ему грозило либо пожизненное заключение либо смертная казнь. "Через несколько часов я оказался в тюрьме, а на следующее утро уже перевели в тюрьму корпуса стражей Исламской Республики. которые сбили украинский самолет. Тогда мне казалось, что это все – уже конец", – рассказал Артемий Сурин.

Он также добавляет, что во время одного из допросов в тюремном корпусе украинский путешественник встретил офицера, решавшего его судьбу. Эту встречу Артемий называет чудом.

"Я потом анализировал, если бы меня привезли на 10 секунд позже, был бы кто-то другой, а все, кого я встречал в правоохранительных органах Ирана, это изверги. Там происходят издевательства. Но многочасовой допрос был именно с этим офицером и он потом принял решение Посольство Украины прилагало усилия, чтобы мне помочь, когда я находился в тюрьме, после того как мне удалось выйти из тюрьмы, они эвакуировали меня и приютили в своем посольстве. Я был эвакуирован из страны в Азербайджан. Даже они говорили, что это чудо", - рассказал Артемий Сурин.

Напомним, ранее блогер Олег Машуковский решился показать своего избранника. На странице блогера в Instagram появились снимки, на которых он нежно обнимает бойфренда.

Ранее также скандальный блогер пристыдил украинскую певицу Оксану Билозир за угрозы судом.

Вас также может заинтересовать: