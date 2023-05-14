"Будьте честным человеком": скандальный блогер пристыдил Оксану Билозир за угрозы судом

Билозир обвиняет Калацинского в хайпе на ее разводе, блогер упрекает певицу в нечестности.

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Ростислав Калацинский ответил на угрозы Оксаны Билозир судом / instagram.com/oksana_bilozir, instagram.com/rostysloveproduction

Украинская певица и Народная артистка Украины Оксана Билозир планирует судиться с львовским блогером Ростиславом Калацинским. Певица обвиняет его в клевете и распространении на YouTube-канале RostysloveРroduction неправдивой информации про ее развод с продюсером и музыкантом Романом Недзельским.

Калацинский действительно был первым, кто обнародовал новость про расставание Билозир и Недзельского, причем источником был сам продюсер, который дал блогеру интервью.

После угрозы судовым разбирательством Ростислав обратился к Оксане Билозир с призывом говорить правду, раз она требует этого от блогера - дескать он никаких фактов не искажал, своих домыслов не делал и вообще просил у нее комментарий про развод, прежде чем выпустить скандальный материал. Вины за собой Калацинский не чувствует, о чем и заявил Главкому.

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"Жестокая манипуляция? Вы о чем? Госпожа Оксана сама извращает факты. Во-первых, это был никакой не комментарий, а полноценное интервью с Романом Недзельским. Во-вторых, перед выходом интервью я писал и просил прокомментировать сказанное Оксану Билозир. Она прочла сообщение, но не ответила. Звонил и разговаривал с менеджером Оксаны, Наталией и также сообщил, что выйдет это интервью. Спросил: даст ли она комментарий? Они решили проигнорировать, хотя еще год назад мы записывали интервью с Билозир. В-третьих, по поводу реестра государственных решений, то в интервью господин Роман Недзельский четко сказал, что "мы развелись в прошлом году", то есть в 2022, а Оксана хочет перекрутить факты и заявляет о какой-то недостоверности", - заявил блогер.

Затем он обратился уже лично к певице и даже пристыдил ее за публичный скандал: "И еще одно, в интервью Оксану Билозир я не называл плохими словами, как она. Стыдно, что Оксана хочет закрыть рот своему мужчине, который сейчас находится в ВСУ, в горячей точке. Или посрамить меня. И угрожает судом. Госпожа Оксана, видео комментирует ваш муж, это первоисточник. ... Желаю добра, а не ненависти. Вы будьте также честным человеком и расскажите, как все было, а не раскручивайте скандал".

Ранее стало известно, что Оксана Билозир ушла от Романа Недзельского после 33 лет брака - приняла решение, и подала документы, пока он был на фронте. Об этом рассказал сам мужчина в интервью Калацинскому

Певице не понравилось, в каком свете ее выставил блогер, поэтому решила самостоятельно прояснить ситуацию. Тогда же Билозир подчеркнула, что решение было обоюдным, тем более, что они с Недзельским уже давно не вместе.

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