УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Оксана Билозир подает в суда на блогера, который рассказал про ее развод

Анна Подгорная
10 мая 2023, 19:36 обновлено 10 мая, 19:37
19
Билозир назвала Калацинского жестоким манипулятором, и планирует притянуть его к ответственности.
Оксана Билозир, Ростислав Калацинский
Оксана Билозир планируе подать в суд на Ростислава Калацинского / instagram.com/oksana_bilozir, instagram.com/rostysloveproduction

На днях украинская певица и Народная артистка Украина Оксана Билозир угодила в скандал, который развернулся вокруг ее неожиданного развода с продюсером и музыкантом Романом Недзельским.

Причиной стало интервью мужчины для YouTube-блога Ростислава Калацинского RostysloveРroduction. Блогер опубликовал информацию о разводе без ведома Билозир, к тому же выставил артистку в нелицеприятном свете.

По версии Калацинского, Оксана Билозир бросила мужа после 33-лет брака, пока тот был на фронте, и подала на развод, когда он не мог явиться в суд. Певица назвала такую трактовку ее семейной жизни клеветой, и подчеркнула, что не состоит с Недзельским в отношениях около 10 лет, а официальное расторжение брака было обоюдно согласованным решением.

видео дня

Теперь, во время прямого эфира для львовского радио "Перший Західний", Оксана Билозир заявила, что намерена судиться с Ростиславом Калацинским.

"Эта нечестная информация с точки зрения подачи материала этим недоблогером… Он ответит. ... За всю свою жизнь я получала несколько подобных ударов. Я называю это медиакиллерством. Романа очень уважаю, горжусь тем, что еще до войны он отправился в ВСУ. Пригласил меня в ресторан и объявил, что принял такое решение. Я поражена поступком человека (Калацинского - прим. редактора), который принимал комментарий, потому что это жестокая манипуляция. Если озвучиваешь какое-либо событие, то хотя бы элементарно зайди в реестр судебных решений и поинтересуйся, когда было принято это судебное решение. Это не сейчас произошло, а в прошлом году. Он ответит за это. Я привлеку его к ответственности за ложные данные, которые он озвучил. И за те манипуляции, которые он провел с моим бывшим мужем. Не проверить информацию, выхватить из контекста", - возмутилась артистка.

Она также подчеркнула, что сохраняет с Недзельским дружеские отношения, и он продолжает оставаться частью семьи, которую они вместе создали за столько лет.

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

Другие новости:

шоу-бизнес Недзельский Оксана Билозир новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращается

Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращается

18:59 Синоптик
Пригожин соврал: из-под Бахмута убегали не оккупанты 72-й бригады РФ - майор ВСУ

Пригожин соврал: из-под Бахмута убегали не оккупанты 72-й бригады РФ - майор ВСУ

17:46 Украина
Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин – ГУР

Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин – ГУР

17:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:38

Сложная оптическая иллюзия: лишь люди с высоким уровнем IQ справятся с головоломкой за 10 секунд

19:36

Оксана Билозир подает в суда на блогера, который рассказал про ее развод

19:20

Есть у меня к Пригожину хорошое предложение: бери свою банду и уходи к украинцаммнение

19:07

Можно не относить обратно в магазин: как растянуть обувь в домашних условиях

19:03

Мужчина прикрепил камеру к чемодану перед загрузкой в самолет: его видео "разрывает" TikTok

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:59

Синоптик назвала новую дату потепления: жарища возвращаетсяВидео

18:58

"Чудо-оружие" Путина: в Сети показали кадры с обломками сбитой ракеты КинжалВидео

18:45

Возвращение Олега Винника и новые прогнозы Буданова: что покажет Вечерний Квартал в новых выпусках

18:40

Самые успешные знаки зодиака: 3 человека, которые всегда добиваются своих целей

Реклама
18:09

"Что хочу, то ворочу!": в РФ закатили истерику из-за смелости ПугачевойВидео

18:01

Россия заявила о "ликвидации военного командования Украины": Минобороны опроверглоВидео

17:46

Пригожин соврал: из-под Бахмута убегали не оккупанты 72-й бригады РФ - майор ВСУ

17:28

Пригожин, Герасимов и Шойгу выясняют, кто станет виноватым, когда уйдет Путин – ГУРВидео

17:23

ВСУ получили 110 автомобилей от Favbet Foundation

17:11

Спасли пельмени: украинец чудом выжил после "прилета" российской ракеты

17:11

4 знака зодиака ждет необыкновенный успех летом 2023: мощные победы и финансовая прибыльВидео

16:54

Какие каши можно не варить, а залить кипятком: три популярных крупы

16:28

"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы "ликвидировать" ЗеленскогоВидео

16:22

Удивительная оптическая иллюзия: только гении найдут спрятанного мужчину за 15 секунд

16:16

Российский безвиз для Грузии и возобновление авиарейсов - это провокация - президент

Реклама
16:14

В Польше официально переименовали Калининград: в Кремле разразились истерикой

16:09

Киркоров в леопарде вовсю использует новое пришитое филеВидео

16:01

Даже Лукашенко: лидеры стран СНГ унизили Путина прямо на параде - Денисенко

15:53

Она сказала "Да!": Слава Каминская выходит замуж в третий раз

15:48

Зачем вешать подкову дома: как правильно соблюдать поверье, чтобы привлечь счастье

15:37

"Настоящая, трогательная, искренняя": Кароль побаловала фанатов фотосессией без косметикиВидео

15:27

Халва в домашних условиях: несколько главных секретов приготовления

15:25

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – ПодолякВидео

15:21

"Они ни дня не были на фронте": Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны - росСМИВидео

15:16

Слухи подтвердились: Горняк впервые рассказала, когда именно рассталась с Остапчуком

15:15

Что можно сделать со старым смартфоном: 4 невероятно полезные идеи

14:58

Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

14:45

За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме "Балтимор" сбили ракету

14:19

Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запретыВидео

14:10

"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

14:00

Украинцы атаковали "путинистку" Бузову в ШвейцарииВидео

13:57

$100 тысяч за "порешать вопрос": опубликовано скандальное видео с экс-разведчиком ЧервинскимВидео

13:57

Бойцы ВСУ разбили оккупантов России под Бахмутом: враг бежал и понес большие потериВидео

13:17

Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

13:13

Гороскоп на завтра 11 мая 2023: Рыбам – много приглашений, Львам – плохие покупки

Реклама
13:08

Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая удивит

13:02

Вступление Украины в НАТО: Боррель заявил, что вопрос не на повестке дня ЗападаВидео

12:59

Наталья Валевская после развода встретила новую любовьВидео

12:39

"Путин очень рад": в Сети рассказали о тяжелой болезни ЛукашенкоВидео

12:36

200 тысяч на ремонт жилья: для украинцев в "Дії" запустили услугу єВідновленняВидео

12:23

Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега сыграет в новом фильме Тима Бертона

12:16

Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

12:14

Патрушев вступил в игру: в Сети рассказали о реакции Путина на оскорбления ПригожинаВидео

12:07

Никогда не боялись ехать в Украину: Нино Катамадзе планирует переехатьВидео

12:05

Хотели поскорее вернуться домой: родственники рассказали подробности гибели саперов на Херсонщине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять