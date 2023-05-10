Оксана Билозир подает в суда на блогера, который рассказал про ее развод

Билозир назвала Калацинского жестоким манипулятором, и планирует притянуть его к ответственности.

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Оксана Билозир планируе подать в суд на Ростислава Калацинского / instagram.com/oksana_bilozir, instagram.com/rostysloveproduction

На днях украинская певица и Народная артистка Украина Оксана Билозир угодила в скандал, который развернулся вокруг ее неожиданного развода с продюсером и музыкантом Романом Недзельским.

Причиной стало интервью мужчины для YouTube-блога Ростислава Калацинского RostysloveРroduction. Блогер опубликовал информацию о разводе без ведома Билозир, к тому же выставил артистку в нелицеприятном свете.

По версии Калацинского, Оксана Билозир бросила мужа после 33-лет брака, пока тот был на фронте, и подала на развод, когда он не мог явиться в суд. Певица назвала такую трактовку ее семейной жизни клеветой, и подчеркнула, что не состоит с Недзельским в отношениях около 10 лет, а официальное расторжение брака было обоюдно согласованным решением.

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Теперь, во время прямого эфира для львовского радио "Перший Західний", Оксана Билозир заявила, что намерена судиться с Ростиславом Калацинским.

"Эта нечестная информация с точки зрения подачи материала этим недоблогером… Он ответит. ... За всю свою жизнь я получала несколько подобных ударов. Я называю это медиакиллерством. Романа очень уважаю, горжусь тем, что еще до войны он отправился в ВСУ. Пригласил меня в ресторан и объявил, что принял такое решение. Я поражена поступком человека (Калацинского - прим. редактора), который принимал комментарий, потому что это жестокая манипуляция. Если озвучиваешь какое-либо событие, то хотя бы элементарно зайди в реестр судебных решений и поинтересуйся, когда было принято это судебное решение. Это не сейчас произошло, а в прошлом году. Он ответит за это. Я привлеку его к ответственности за ложные данные, которые он озвучил. И за те манипуляции, которые он провел с моим бывшим мужем. Не проверить информацию, выхватить из контекста", - возмутилась артистка.

Она также подчеркнула, что сохраняет с Недзельским дружеские отношения, и он продолжает оставаться частью семьи, которую они вместе создали за столько лет.

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