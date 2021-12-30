Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино

Артем Мурач успешно проходит отборочные этапы.
Украинский певец Артем Мурач, который выступает под псевдонимом Art Demur, прошел европейский отбор участников на Евровидение-2022 от Сан-Марино. В случае его победы он будет представлять республику на конкурсе.
Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Такую возможность певец получил благодаря обновленным условиям участия в отборочном конкурсе от Сан-Марино. За право представлять страну будут сражаться 9 звезд и 9 новых артистов со всего мира.
5 января в финале отбора в Сан-Марино Арт Демур представит свою песню Season boy.
Артист также подал заявку на украинский отбор для участия в Евровидении-2022.
Международный песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Италии, в Турине в мае 2022 года
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