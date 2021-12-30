УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино

30 декабря 2021, 14:04
Прослушать новость
Остановить

Артем Мурач успешно проходит отборочные этапы.

Украинский певец Артем Мурач - Art Demur / instagram.com/art_demur

Украинский певец Артем Мурач, который выступает под псевдонимом Art Demur, прошел европейский отбор участников на Евровидение-2022 от Сан-Марино. В случае его победы он будет представлять республику на конкурсе.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Такую возможность певец получил благодаря обновленным условиям участия в отборочном конкурсе от Сан-Марино. За право представлять страну будут сражаться 9 звезд и 9 новых артистов со всего мира.

5 января в финале отбора в Сан-Марино Арт Демур представит свою песню Season boy.

Артист также подал заявку на украинский отбор для участия в Евровидении-2022.

Реклама

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет в Италии, в Турине в мае 2022 года

Читайте такжеНовое видео с Пугачевой "взорвало" сеть

Ранее певица Земфира показала редкое фото в нежном образе, и рассказала куда исчезла.

Другие интересные новости:

viber
Евровидение Евровидение-2022
Сейчас вы просматриваете новость «Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымПриносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастьеНоволуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 годуВода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минут
14:57

Во Львовской области произошли сразу два ДТП с маршрутками – пять человек в больнице

14:53

Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Видео

14:50

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

14:37

Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете ценВидео

14:30

Скумбрия Зеленской и вой на болотахмнение

Реклама
14:29

Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуВидео

14:11

Клятый рационалист. Проблема новогодних обещаний и как избежать праздничного перееданияВидеоблоги

14:04

Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино

13:47

"Будет "белой вороной": в садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарок

13:27

Военная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

12:49

19-летний Роман Сасанчин стал отцом - первое фото из роддома

12:36

Байден может позвонить Зеленскому после разговора с Путиным – ОПВидео

12:26

Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что скумбрия стоит 8 гривен за килограммВидео

11:51

"Самки крепостных, хотящие продать в рабство детей": журналист "наехал" на украинок, которые не становятся на воинский учет

11:46

В центре Харькова грузовик протаранил трамвай с пассажирамиВидео

11:22

Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте: "Лицо и волосы попали в огонь"

11:18

Фиктивно трудоустраивали и брали кредиты: на Днепропетровщине разоблачили аферистовВидео

11:09

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграВидео

11:00

Поддержка вопреки всему, или Почему в 2021 году Запад стал отворачиваться от Украинымнение

Реклама
10:59

"Достроила громадную пристройку, но не хочет платить": на Волыни вспыхнул большой скандал из-за незаконной постройкиВидео

10:53

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

10:42

Зеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинацииВидео

10:23

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

10:02

Перуанские шаманы провели обряд очищения над фото Байдена, Зеленского и ПутинаВидео

10:02

Что подарить парню на Новый год 2022 – подборка простых и оригинальных идей

09:51

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

09:40

Не хочет повышать рейтинг Зеленского: в ТКГ объяснили, почему Путин блокирует обмен пленнымиВидео

09:10

В "Дие" водительские права, техпаспорта и студенческие приравняли к бумажным - официально

09:09

Стратегическая стагнация и невыполнение обещаний: чем 2021 год запомнился партнерам Украины

09:03

Пожар в COVID-реанимации на Прикарпатье: скончалась санитарка, которая зажгла заупокойную свечуВидео

08:32

Таро прогноз для Львов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцыВидео

08:17

На Буковине пьяный таможенник убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП: он до сих на свободе

07:55

Гороскоп на сегодня, 30 декабря 2021: Львам – деньги, Девам – удача, Стрельцам – опасностьВидео

07:40

Будут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 годВидео

07:19

В Белом доме заявили, что встречи Байдена и Путина в Женеве в январе не будет

06:36

В ближайшее время состоится разговор Байдена с Зеленским - Белый дом

05:53

Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений

05:10

Что будет с телом, если вообще не есть хлеб - ответ диетолога

04:56

Любовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 годВидео

Реклама
04:30

Как "почистить" печень в домашних условиях: четыре варианта, которые подходят каждому

04:18

Екатерина Бужинская обнажила сочную грудь в сверкающих серебром одеждах

03:45

Негативно влияет на работу мозга: ученые назвали напиток, который вреден для ребенка

02:58

Злата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу

02:51

Приметы на 30 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

02:19

Новое видео с Пугачевой "взорвало" сетьВидео

01:50

Медики нашли новую причину резкого ухудшения зрения

01:03

МакSим заворожила фото с подросшими дочками

00:02

Разработку украинской вакцины от коронавируса остановили

29 декабря, среда
23:25

Экс-замминистра образования Гарбарук объяснил свое увольнение после скандала с нарядом помощницы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять