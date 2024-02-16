Украинский музыкант отменил концерты и отправился на фронт

Музыкант записал обращение к своим подписчикам.

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Музыкант отправится защищать Украину / Коллаж Главред, фото Instagram/thekomakoma,

Украинский музыкант Сергей Силаков, который выступает под псевдонимом thekomakoma, пополнил ряды украинской армии.

На странице в Instagram артист сообщил, что является военнослужащим батальона аэроразведки "Гроза". Силаков разместил видео, в котором появился в военной форме и попросил поклонников задонатить на нужды его батальона.

Еще раньше он разместил пост о том, что собирается мобилизоваться.

видео дня

"Добрый вечер. Я поддерживаю мобилизацию. Есть время развлечения, есть время войны. Никто кроме нас не спасет нас", - написал он.

На видео - обращение бойца ЗСУ:

Напомним, ранее Виталий Козловский сообщил о потере своего близкого друга, который поддерживал его на протяжении 16 лет. Речь идет о кошке Козловского - шикарной рыжей красотке, которую звали Кася.

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

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