Украинский артист заявил, что музыканты должны освобождаться от службы в ВСУ

Освобождение от службы на фронте должны иметь граждане, без деятельности которых государство не может обойтись

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Дмитрий Куров высказался против мобилизации / Коллаж Главред, фото Instagram/dmitriy_shurov

Украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров поделился своим мнением относительно того, нужно ли украинских артистов отправлять на фронт с целью защищать Украину от российского агрессора.

По словам Шурова, которого цитирует NV.ua, освобождение от службы на фронте должны иметь граждане, без деятельности которых государство не может обойтись. А по мнению Pianoбой, артисты как раз и принадлежат этой категории населения.

"С одной стороны, очевидно, что победить мы сможем только эффективно и целево используя потенциал всех граждан. С чисто менеджерской точки зрения "бронь" должны получать те люди, которых невозможно никем заменить. Конечно, артисты подходят под эту категорию", - сказал Шуров.

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Дмитрий Шуров считает, что артист в тылу будет приближать победу гораздо эффективнее, чем на фронте. Как говорит певец, музыканты гастролируют, дают благотворительные концерты, поддерживают военных и собирают для них деньги, а также платят налоги стране.

"По моему мнению, гастролирующий артист дает благотворительные концерты, аккумулирует средства для помощи тем, кто в ней нуждается, дает людям новые смыслы и эмоциональную поддержку, принесет гораздо больше эффективной пользы победе, занимаясь своим делом, чем в окопе или на кухне. В первую очередь те артисты, которые, кроме смысловой нагрузки, еще являются бизнесом, который платит налоги, ни копейки не получали от государства и построили свое дело и карьеру своими руками и ресурсами. напротив, деятельность этих людей является ресурсом для победы всех", - заявил певец.

Напомним, ранее Шуров и Суспільне отобрали 10 артистов, которые в финале Национального отбора будут сражаться за право представить Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле.

Ранее также организаторы конкурса Евровидение-2024 в Мальме, Швеция, провели жеребьевку, по результатам которой определилось, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале.

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