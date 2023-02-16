Украинский актер рассказал, как Гордон спас его семье жизнь в начале полномасштабной войны

Даниил Мирешкин едва не угодил в лапы оккупантам, однако эмоциональный выкрик журналиста изменил все.

Даниил Мирешкин рассказал, как Дмитрий Гордон спас ему и его семье жизнь 24 февраля / instagram.com/mireshkin_daniil, instagram.com/gordondmytro

Украинский актер, известный благодаря сериалу "Дочки-матери", Даниил Мирешкин в начале полномасштабной войны в Украине неожиданно нашел для себя ангела-хранителя. Тогда же он поверил в случайности.

В интервью для Алины Доротюк артист признался, что ему, его жене Ксении, и их маленькой дочери жизнь спас украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон.

Мирешкин вспоминает: 24 февраля, как и многие жители Киева, он принял решение вывезти семью за город в надежде, что там будет безопасней. В последнюю секунду, благодаря Гордону, он не стал сворачивать в Гостомель, где его машину могли расстрелять оккупанты.

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"Мне Гордон жизнь спас. Мы выезжали из Киева и поворачивали на Гостомель, чтобы как-то объехать пробку. Мы повернули, я параллельно новости смотрю, и тут какая-то новость – обращение Гордона к россиянам (к российским журналистам Дудю и Собчак с требованием организации антивоенных протестов в рф - прим. редактора). Смотрю, а он кричит: "Вот здесь у нас в Гостомеле высаживается российский десант!" Я это слышу и поворачиваю буквально в последний поворот перед въездом в Гостомель на трассу", - рассказывает актер.

Напомним, ранее Гордон на своей странице в Instagram выложил фото главного пропагандиста России Владимира Соловьева. Тот в военной форме и бронежилете стоит на фоне дорожного знака "Киев". "Соловьев сильно похудел, имеет явно нездоровый вид. Когда украинцам радоваться?" - спрашивает Гордон.

Также журналист раскритиковал первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, которая топит за "русский мир" и назвала президента Украины Владимира Зеленского "Антихристом".

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