'Дайте номер карты': Гордон жалуется на финансовый кризис, украинцы возмутились в сети

Журналист Гордон пожаловался на отсутствие денег и на то, что пришлось продать машину.

Дмитрий Гордон / instagram.com/gordondmytro

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, рассказал о финансовых трудностях в своей семье.

До начала полномасштабной войны знаменитость зарабатывал благодаря недвижимости, куда и вкладывал все свои средства. При себе у журналиста были не слишком большие суммы.

По словам Гордона, недвижимость, благодаря которой он зарабатывал ранее, теперь не работает. "Война началась. У меня в кармане 20 тысяч долларов. Недвижимость не работает, не сдается практически вся. А что, сдается, идет на оплату коммунальных платежей огромных. И все, мы приплыли", — рассказал он во время эфира со своей женой, журналисткой Алесей Бацман.

Он отмечает, что для того, чтобы покрыть свои финансовые расходы, ему пришлось продать одно элитное авто, а сейчас он продает другое.

"Поэтому пришлось продать одно авто, мой "майбах" знаменит. Сейчас другое авто, мой "мерседес" я продаю также. Потому что да, не хватает", — добавил он.

В социальной сети Facebook, пользователи возмутились таким новостям, потому как каждому украинцу сейчас, мягко говоря, не сладко, а финансовой подушки в виде "майбаха" у них нет.

"Дайте номер его карты, перекинем пару гривен", "Пора объявлять сбор денег Гордону. Первыми пусть будут те, кого он вылечил с помощью эстрасенсов и пирамидок. Потом и другие подтянутся", "А как выживают простые люди на минимальные зарплаты", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее Гордон на своей странице в Instagram выложил фото главного пропагандиста России Владимира Соловьева. Тот в военной форме и бронежилете стоит на фоне дорожного знака "Киев".

"Соловьев сильно похудел, имеет явно нездоровый вид. Когда украинцам радоваться?" - спрашивает Гордон.

Кроме того, Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.

На своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - "Вечер с Владимиром Соловьевым", где в главной роли выступает кремлевская шавка и разжигатель войны, ведущий Соловьев.

Вас также может заинтересовать: