'Лайк, если видишь 200-го': Гордон поделился фото худого и осунувшегося пропагандиста Соловьева

Все украинцы надеются на скорое "прекращение" карьеры российского пропагандиста.

Владимир Соловьев / Скриншот

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.

На своей странице в Instagram он выложил фото главного пропагандиста России Владимира Соловьева. Тот в военной форме и бронежилете стоит на фоне дорожного знака "Киев".

"Соловьев сильно похудел, имеет явно нездоровый вид. Когда украинцам радоваться?" - спрашивает Гордон.

Комментаторы не пропустили этот пост и принялись обсуждать главного идеолога уничтожения украинцев.

"Ставь лайк если видишь 200-го", "На пузе ноутбук украденный небось", "Сколько собираем на его ликвидацию? Начну со 10 гривен! Думаю многовато…", "Здоровья погибшему", "На том месте и зароют".

Напомним, ранее украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.

На своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - "Вечер с Владимиром Соловьевым", где в главной роли выступает кремлевская шавка и разжигатель войны, ведущий Соловьев.

На этот раз, прихвостень Путина не был столь пылким в своих речах, а также выглядел похудевшим и осунувшимся. Обратите внимание: на Соловьеве лица нет, похудел в два раза. Что с ним, как думаете?" - спрашивает Дмитрий Гордон.

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