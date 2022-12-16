"Надеюсь, рак": пропагандист Соловьев сильно похудел и осунулся

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, поделился новым постом.
На своей странице в Instagram он выложил видео-фрагмент главного пропагандистского шоу России - "Вечер с Владимиром Соловьевым", где в главной роли выступает кремлевская шавка и разжигатель войны, ведущий Соловьев.
На этот раз, прихвостень Путина не был столь пылким в своих речах, а также выглядел похудевшим и осунувшимся. Обратите внимание: на Соловьеве лица нет, похудел в два раза. Что с ним, как думаете?" - спрашивает Дмитрий Гордон.
Комментаторы были как никогда едины в своих предположениях и желаниях. Так, большинство посчитало, что Соловье готовится посетить "концерт Кобзона".
"К жирику пора", "Гниёт изнутри…", "Знает, что руки по логти в крови. Отвечать придётся по полной", "Наверное, чувствует, что скоро ему конец", "Надеюсь, рак", "Наркота", "Может на Гаагской диете форму держит?", "Гаага начала сниться", - пишут комментаторы.
Напомним, пропагандист Владимир Соловьев и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроили публичную свару из-за войны в Украине.
Причиной стало то, что Соловьев заявил, что Гиркин поехал воевать в Украину, но "об*****ся" и вернулся. При этом "Стрелок" ответил в Telegram Соловьеву не менее "вежливо".
В ответ на "наезд" Гиркин обвинил Соловьева во лжи и пригласил его на публичные дебаты.
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