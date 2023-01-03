Космос, прием: Валентина Терешкова назвала президента Зеленского Антихристом - Гордон не промолчал

Первая женщина-космонавт успела в космосе пообщаться с Богом.

Дмитрий Гордон прокомментировал предложение Валентины Терешковой признать Владимира Зеленского Антихристом / instagram.com/gordondmytro, pixabay.com

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон использует свою связь с общественностью и популярность в социальных сетях, как оружие против российской пропаганды, и способ высмеять образ жизни страны на болотах, которая вырождается из-за своей мании величия.

Гордон, в силу профессиональных интересов, следит за СМИ страны-агрессора, и время от времени делится "перлами", которые там публикуют серьезные издания. Так на странице ведущего в Instagram недавно появился фрагмент из заметки про Валентину Терешкову - первую женщину-космонавта.

После полета в космос в 1963 году она занялась обустройством общественной и политической карьеры. Сейчас Терешкова член пропутинской партии Единая Россия и является депутатом Госдумы.

Однако, то ли в силу ее преклонного возраста (Терешковой - 85 лет), то ли из-за губительного воздействия полета в космос на ее психику, политический космонавт выдала порцию отборнейшего бреда - рассказала, что обращалась к главе РПЦ с просьбой признать президента Украины Антихристом.

По словам самой Терешковой, на это ее надоумил Бог, с которым она успела пообщаться, пока пребывала в космосе.

Дмитрий Гордон прокомментировал предложение Валентины Терешковой признать Владимира Зеленского Антихристом / instagram.com/gordondmytro

В комментариях отмечают, что к адекватности Валентины Терешковой после подобных заявлений есть серьезные вопросы:

"Она больше всех похожа на антихриста сама".

"Судя по фото она уже давно затерялась Галактиках!"

"Таблетки попали под санкции, теперь нечем лечить психические расстройства".

"Полёт в космос дал побочный эффект…"

"Им бы больницы строить, а не ракеты".

"Нет такого дна, которое они бы не пробили. Но как по мне слабовато, после боевых-то комаров".

"Посадка, наверное, неудачная была, и на старости дала о себе знать".

Сам Гордон эту новость прокомментировал так: "Прелестно! Первая женщина-космонавт тоже отъехала от перрона".

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