Украинские женщины-политики и их "двойники" среди наших знаменитостей

Во всем мире есть похожие друг на друга люди. Западные СМИ частенько постят подборки голивудских знаменитостей, которых иногда сложно отличить друг от друга.
К примеру, Кейра Найтли и Натали Портман. Эти две прекрасные актрисы очень похожи между собой. Настолько, что иногда бывает сложно с ходу узнать, кто же из них появился на экране.
Главред разбирался с украинскими звездами. И таки нашел селебрити, похожих между собой.
На этот раз - новый эксперимент: украинские популярные женщины и их похожие коллеги, представительницы украинского политикума.
Виталина Библив и Оксана Маркарова
Оксана Маркарова - украинский государственный деятель и финансист. С 25 февраля 2021 года Маркерова является Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. А с 2023 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Антигуа и Барбуде.
Женщина по типажу похожа на популярную и талантливую украинскую актрису Виталину Библив. Библив играла в кино и театре, снималась на телевидении. Она является обладательницей Национальной премии "Золотая юла" (2019), заслуженная артистка Украины (2020).
Ирина Геращенко и ONUKA
Ирина Геращенко является украинской тележурналисткой и популярным политиком, сопредседателем фракции Европейская Солидарность в Верховной Раде IX созыва.
Наталья Жижченко - популярная украинская артистка и музыкант, соавтор проекта электро-фолк-группы, созданной в 2013 году. В 2017 году журнал "Новое время" включил Нату Жижченко в ТОП-100 самых успешных женщин Украины.
Певица воспитывает двоих детей.
Анна Сагайдачная и Юлия Светличная
Юлия Светличная - украинский политик, глава Харьковской областной государственной администрации, родилась в Харькове, 6 июня 1984-го года.
Высшее образование получила в Харьковском госуниверситете питания и торговли. Закончила аспирантуру Нацакадемии госуправления.
Политическую карьеру начала в 2006-м году в Харьковской областной государственной администрации, где заняла должность главного специалиста в экономическом управлении. В 2016-м году Юлия Светличная была признана лучшим губернатором в государстве по версии КИУ.
Анна Сагайдачная - украинская актриса дубляжа и озвучивания.
Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (мастерская Ю.А.Муравицкого), а в 2012 году -Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Номинант национальной телевизионной премии "Телетриумф" в категории "Актриса телевизионного фильма/сериала" (за роль манекенщицы Марины Дунаевой в т/с "Красная королева").
Ирина Федишин и Наталья Бернацкая
Наталья Бернацкая - секретарь Центральной избирательной комиссии Украины (2018—2019), первый заместитель Министра юстиции Украины, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.
Кто такая Ирина Федишин?
Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".
Ирина Федишин - украинская певица, автор песен и модель, работает в жанре попмузыки. В мае 2022 входила в жюри от Украины на ежегодном Песенном конкурсе Евровидения. Результаты работы жюри в целом и Федишин вызвали в Украине громкий скандал из-за выставления низких баллов польскому и литовскому исполнителям.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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