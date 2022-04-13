Украинская звезда фильмов для взрослых стала волонтером и предрекает Украине светлое будущее

Josephine Jackson (Юлия Сенюк) стала волонтером в Украине / instagram.com/ta.sama.actorka

Несмотря на беды и страдания, которые принес в Украину "русский мир", страна сейчас переживает небывалое единение. Украинцы всех возрастов, социальных статусов и профессий вместе встали на защиту своей родины.

Не осталась в стороне и звезда фильмов для взрослых Josephine Jackson - простая украинская девушка Юлия Сенюк. Война застала актрису на съемках в Будапеште, но уже буквально через пару дней она вернулась в родной Львов с гуманитарной помощью.

Сейчас Сенюк занимается благотворительностью и волонтерством, собирает деньги для ВСУ, а также проводит активную информационную работу в социальных сетях - сотни тысяч подписчиков получают актуальную информацию о зверствах оккупантов, а также о способах помочь пострадавшим от военных преступлений рф.

Джексон, как настоящая украинка, ни на секунду не сомневается в победе. Она уверена - Украину ждет большое светлое будущее, на благо которого она готова работать.

В интервью для Styler Юлия Сенюк рассказала, какой видит родную страну после победы над рашистами: "Свободной, процветающей европейской страной. Я вижу ее великой державой, на которую будут равняться и брать с нее пример во всем мире - в том числе в США и Евросоюзе.

Перед украинцами наконец откроются все двери, большие возможности, большое будущее.

Я, наверное, как и большинство украинцев, в свое время сомневалась в наших политиках, законах, полиции, государстве в целом. Я не то что не видела, я даже не думала, что Украина сможет выбраться из такой глубокой ямы, в которую попала.

Но война показала мне что такое Украина, и какая в ней живет могущественная нация. Все эти события кардинально изменили мое видение потенциала нашей страны и ее возможностей на мировой арене".

Порнозвезда Josephine Jackson уверена в светлом будущем Украины / instagram.com/ta.sama.actorka

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Ранее стало известно, что 21-летний украинский манекенщик Лев Улесов пошел служить в ВСУ военным медиком.

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