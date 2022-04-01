С подиума на передовую: звезда показов Prada и Lacoste пошел служить в ВСУ

Лев Улесов, 21-летний украинский манекенщик, служит на передовой / instagram.com/kapamelb

Украинский манекенщик Лев Улесов пошел служить в ВСУ с первых дней полномасштабного военного вторжения России.

Парень из Броваров, еще недавно дефилирующий на подиумах мировых брендов вроде Givenchy, HUGO BOSS и Prada, встречал свое 21-летие на фронте. Он специализируется на первой помощи и оказывает психологическую поддержку сослуживцам.

"Я военный медик. Мой план: спасать людей из горячих точек, оказывать первую медицинскую помощь на поле битвы и выносить тела за пределы передовой. Мой план - выиграть войну", - рассказал Улесов британскому изданию The Daily Star.

По признанию модели, он ушел на фронт, потому что не хотел пассивно ждать, когда русские уйдут с его родной земли, он уверен - "враги получат в десять раз больше (урона - прим. редактора), чем они нанесли нам".

На вопрос, что бы он сказал агрессору-Путину, если бы вдруг встретил его, Улесов ответил: "Просто посмотрел бы ему в глаза. Я не знаю, что у него в голове, но я уверен, что он был удивлен и шокирован, после того, как познал силу нашего менталитета".

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