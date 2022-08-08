Украинская топ-модель в откровенном наряде показала пример любви ко всему украинскому

Алла Костромичева в наряде украинского бренда показала любовь к Украине / instagram.com/alla

Украинская модель и ведущая Топ модель по-украински Алла Костромичева покоряет мировые подиумы, но также не забывает и про украинские бренды.

Одним из трендов в волонтерстве во время полномасштабной войны в Украине стала помощь малому бизнесу: известные личности с большой аудиторией поклонников пропагандируют любовь к отечественному производителю.

Результатом такой работы становится повышение возможности платить налоги, пополнять казну нашей страны, которая сопротивляется рашистским оккупантам.

К это инициативе присоединилась и Костромичева. На своей странице в Instagram модель выложила серию стильных снимков в наряде от украинского бренда.

"Я делаю то, что у меня получается лучше всего - поддерживаю украинскую моду", - пишет модель.

Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.

Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.

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