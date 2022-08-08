Украинская топ-модель в откровенном наряде показала пример любви ко всему украинскому

Патриотизм сегодня в моде - это пропагандирует Костромичева.
Украинская модель и ведущая Топ модель по-украински Алла Костромичева покоряет мировые подиумы, но также не забывает и про украинские бренды.
Одним из трендов в волонтерстве во время полномасштабной войны в Украине стала помощь малому бизнесу: известные личности с большой аудиторией поклонников пропагандируют любовь к отечественному производителю.
Результатом такой работы становится повышение возможности платить налоги, пополнять казну нашей страны, которая сопротивляется рашистским оккупантам.
К это инициативе присоединилась и Костромичева. На своей странице в Instagram модель выложила серию стильных снимков в наряде от украинского бренда.
"Я делаю то, что у меня получается лучше всего - поддерживаю украинскую моду", - пишет модель.
Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.
Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.
Другие новости:
- Дмитрий Гордон показал, как сияет в объятиях Алеси Бацман
- 16-летняя дочь Ольги Фреймут оторвалась в Лондоне в головокружительно коротком мини
- "Когда ты уже снимешь эти копыта?": Волочкову в мини-шортах "заплевали" россияне