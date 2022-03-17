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Украинская певица резко объяснила, почему Ани Лорак молчит из-за войны в Украине

17 марта 2022, 00:26

Федишин не считает Куек украинкой, поэтому ее позиция не вызывает недоумение и "не болит".

Ани Лорак
Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ирина Федишин резко отреагировала на молчание Ани Лорак из-за войны в Украине, которую устроила Россия.

Федишин заявила, что Каролины Куек "выела пропаганда", а сама она хочет "отсидеться на двух стульях".

"Это дно. Когда гибнут люди, дети и когда молчит Ани Лорак, которая является гражданкой Украины, я не понимаю, почему. Жизнь человека – бесценна, и я не знаю, чем она руководствуется", – выразилась певица в интервью на YouTube Ростислава Калацинского

Она добавила, что для человека, который родился в Черновцах, путешествует по миру и видит настоящую ситуацию, странно не реагировать на захватническую войну Путина. По словам звезды, она даже не посмотрела бы в сторону Ани Лорак при встрече.

"Это попытка сидеть на двух стульях, но этот вариант точно уже не пройдет. Если бы были какие-то попытки вернуться, я думаю, народ бы ей этого не позволил. На Лорак действует российская пропаганда. Пропаганда выела ей разум", – сказала звезда.

Также она подчеркнула, что не считает Куек украинкой, поэтому ее позиция не вызывает недоумение и "не болит".

Отметим, Ани Лорак уже много лет живет и выступает в России, за все время русско-украинской войны смогла написать один призыв к миру, не называя настоящего агрессора.

Ранее писали, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

Слова проникновенного трека "Я - Україна" Насти Каменских написал ее звездный муж Потап, а музыку – они вдвоем.

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Ани Лорак Ирина Федишин
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