Украинская блогерша взволновала "горячими" кадрами после родов

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова, которая летом родила сына Льва супругу Никите Добрынину - герою шоу Холостяк, показала себя поклонникам в откровенном образе.

На своей странице в Instagram Квиткова опубликовала смелое фото.

"Это я сейчас", - подписала кадр блогерша.

Даша предстала перед зеркалом в ванной комнате. Она появилась в черном нижнем белье - трусиках с повышенной посадкой и топе на тонких бретелях. Таким образом звезда соцсети продемонстрировала свой подтянутый живот.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин вместе после шоу Холостяк в 2019 году. Они поженились в 2020 году, а уже в январе девушка призналась, что она беременна. Сын Лев у пары появился 13 июля этого года.

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Ранее Даша также показала "голое" фото своим подписчикам.

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