"Холостячка" Даша Квиткова ошеломила голым фото спустя три месяца после родов

Квиткова показала себя после родов / instagram.com/kvittkova

Звезда Instagram и супруга шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова взбудоражила воображение своих фанатов пикантным фото, которое разместила в сторис.

Даша выложила в соцсеть снимок, на котором предстала в полуобнаженном виде перед зеркалом.

Новоиспеченная мать показала свое тело спустя всего лишь три месяца после родов и привела в недоумение миллионную армию своих подписчиков.

Квиткова стояла в одних только трусиках. Она позировала в спальне. Таким образом она ответила на вопрос к подписчикам о том, чтобы они хотели увидеть, после чего кто-то написал: "Фигуру".

"Пока так", - ответила Даша и добавила, что впереди ее тело ждет "30-дневной хард ворк".

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин вместе после шоу Холостяк в 2019 году. Они поженились в 2020 году, а уже в январе девушка призналась, что она беременна. Сын Лев у пары появился 13 июля этого года.