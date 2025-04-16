Украинка из Дрогобыча стала "Мисс США-2025": как выглядит красотка

Украинская девушка и мама получила корону мисс США 2025.

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Украинка из Дрогобыча стала мисс США / Коллаж Главред, Фото Instagram/adriana.push

Кратко:

В каком конкурсе победила украинка

Что известно о мисс США

31-летняя украинка Адриана Пущак, родом из Дрогобыча, стала первой украинской, которая получила корону на международном конкурсе красоты для миниатюрных женщин Ms/Mrs Universe Petite 2025 в США.

Финал конкурса проходил в Лас-Вегасе и длился четыре дня. "Моя победа — это для всех женщин, когда-то сомневавшихся в своей силе. Вы уже достойны. Ваша корона – в сердце," – написала новая мисс на своей странице в Instagram.

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Адриана Пущак стала Мисс США 2025 / Фото Instagram/ adriana.push

Адриана Пущак переехала в США в 2022 году с целью "начать новую жизнь". В США, по ее же словам, она "расцвела" и даже создала свое собственное дело. "Это про силу женщина, которая прошла бурю, но не потеряла свет", - сказано на ее странице.

"Это картина не только об идеальности, а о силе быть собой", - сообщила она после победы.

Адриана Пущак стала Мисс США 2025 / Фото Instagram/ adriana.push

Этот конкурс был придуман для женщин 30 плюс лет и ростом до 167 см. Украинка также вошла в топ-3 народных королев среди 30-ти участников в номинации "Народный выбор" и получила титул Первой вице-мисс в США.

Адриана живет в США вместе со своей 9-летней дочерью. Она переехала в США после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Неважно, какой у тебя рост или откуда ты родом - если веришь в себя, можешь все!" – говорит женщина.

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