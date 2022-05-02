Украинцем быть престижно: голливудская актриса ищет родства с украинским гетманом

Голливудская актриса украинского происхождения Марина Мазепа поддерживает Украину и мечтает о родстве с гетманом Иваном Мазепой / Коллаж

Модель, актриса и танцовщица из Конотопа (Сумская обл.) Марина Мазепа успешно покоряет Голливуд своим актерским талантом и невероятной пластикой. 25-летняя девушка востребована, как хореограф (работала с шоу Cirque de Soleil), дошла до полуфинала шоу America’s Got Talent, снимается в триллерах и фильмах ужасов (Обитель зла, Нечестивые, Злое и пр.).

Война застала Марину в Будапеште. В Украине у нее осталась семья с которой она старается поддерживать связь. На своей странице в Instagram всходящая украинская звезда Голливуда ведет просветительскую работу о войне в Украине, и собирает пожертвования на помощь пострадавшим от российской агрессии соотечественникам.

"Я просто в восторге, как, наверное, все в восторге сейчас от украинского духа. Как эта ужасная ситуация сплотила украинцев и сделала еще сильнее. И никто просто даже не ожидал, что Украина будет стоять так долго и даст такой отпор. Мы все такие гордые и особенно я горда, что я украинка", - не скрывает свое восхищение сильным украинским народом актриса.

Она признается - раньше стеснялась своей фамилии, а сейчас надеется, что является потомком украинского гетману войска запорожского, национального героя Украины Ивана Мазепы.

"Я знаю, что у Мазепы было много женщин, потомков. И, возможно, я дальняя родственница Ивана Мазепы, потому что в истории есть такие моменты, где он пересекает Конотоп. Жил и проезжал через это место, да. И хотелось бы в это верить", - рассказывает Марина.

Голливудская актриса украинского происхождения Марина Мазепа поддерживает Украину и мечтает о родстве с гетманом Иваном Мазепой / instagram.com/marina_mazepa

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