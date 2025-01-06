Украина в лидерах: первый рейтинг Евровидения-2025 от букмекеров

Кратко:
- 13, 15 и 17 мая состоится Евровидение-2025
- Букмекеры уже составляют рейтинги потенциальных победителей
До начала 69-ого ежегодного музыкального международного конкурса Евровидение, которое в 2025 году состоится в Базеле, Швейцария, осталось чуть больше 4 месяцев. Несмотря на то, что из 38 стран-участниц своих конкурсантов на данный момент представили лишь пятеро, букмекеры уже делают первые прогнозы на то, кто же станет победителем Евровидения-2025.
Так абсолютным лидером с 12% вероятности победы сейчас считается Бельгия - страна, которая участвует в конкурсе с 1956 года, но побеждала лишь единожды - в 1986-ом. Второе место занимает страна-рекордсмен Евровидения Швеция, на счету которой целых семь побед.
Тройку лидеров с вероятностью победы в 7% замыкает Украина - крайне сильный конкурсант, который за 22 года участия в Евровидении одержала три победы. К слову, Украина - единственная страна, чьи конкурсанты всегда проходила в финал соревнования.
Кроме того в топ-10 Евровидения-2025 уже вошли Италия, Израиль, Франция, Нидерланды, Германия, Эстония и Норвегия. Шансы Черногории (лучший результат за всю историю участия - 13 место в 2015 году) и Албании (лучший результат - 5 место в 2012) на победу букмекеры считают самыми низкими.
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, кто победил на Детском Евровидении-2024, и какое место на конкурсе занял Артем Котенко, юный артист из Украины, с песней "Hear Me Now" ("Дом").
Также после публикации лонглиста Нацотбора на Евровидение-2025 лидер популярной рок-группы Хейтспич нецензурно послал Тину Кароль, которая в этом году выполняет роль музыкального продюсера конкурса.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.
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