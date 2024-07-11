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Украина слезам не верит: Повалий рассказала о поездке в оккупированный Луганск

Анна Подгорная
11 июля 2024, 01:30
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Певица-предательница так тужилась выдавить из себя хоть слезинку, что даже интервьюеру было неловко на это смотреть.
Таисия Повалий
Таисия Повалий рассказала про выступление в Луганске и концерте мечты в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Певица Таисия Повалий, которую разыскивает СБУ, как коллаборантку и пропагандистку из-за ее одобрения войны в Украине, выдала очередную порцию отборного бреда о том, как ее любят, ценят и ждут у нас в стране.

Сперва в своем недавнем интервью предательница призналась, что приезжала с концертом в оккупированный Луганск, где ее якобы ждали, как второго пришествия. Повалий рассказала, как ее встречали, но ложь была такой слабенькой, что она сама в нее не поверила - певица пыталась заплакать, но тщетно.

"Я была в Луганске совсем недавно. Ты не представляешь, я будто побывала дома. Как меня встречали дети! Как меня встречали люди! Один парень не верил, что я приехала. Он на репетиции увидел меня и целый день простоял возле моей гримерки. И он сказал: "Для меня это очень важно. Есть все артисты, а есть Таисия Повалий". Сейчас буду плакать. Это очень трогательно. И дети... Когда мне делали прическу, они вообще пели песни и не давали мне пройти. Думала, не буду плакать", - притворно дрожащим голосом произнесла певица, руками вытирая абсолютно сухие глаза и щеки.

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Затем предательница заявила, что мечтает о концерте в Киеве. Тут она припомнила, что является народной артисткой в стране, уничтожение которой она так горячо поддерживает. Впрочем, это ее не лишает убеждения, что здесь ее кто-то ждет - противоречий в этом она упорно не замечает.

"У них нет процедуры лишить меня звания. Они могут говорить все, что угодно. Звание есть, оно у меня в душе. Смогут ли народную любовь у меня отобрать – надо проверить. Давай поедем в Киев. Я хочу сделать концерт в Киеве, на Донбассе", - заявила Таисия Повалий.

Таисия Повалий
Таисия Повалий рассказала про выступление в Луганске и концерте мечты в Киеве / скриншот YouTube

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Таисия Повалий - последние новости:

Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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