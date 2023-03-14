"Украина, прощай": Наташа Королева публично выразила свою позицию

Позорный концерт в Кремле исполнительнице "Желтых тюльпанов" подложил порядочную свинью.

Наташа Королева выгнала на сцену Кремля шоу-балет в триколоре / instagram.com/koroleva__star

Бывшая киевлянка, а теперь - певица-предательница Наташа Королева долгое время водила свою аудиторию за нос: она не сказала ни слова о войне в Украине, при этом оставаясь лояльной к стране-агрессору и мужу, который поддерживает геноцид на ее исторической родине. Хранит связь артистка-запроданка и с мамой, Людмилой Порывай, которая поддерживает Украину и даже перестала общаться с зятем-путинистом.

Теперь же Королева, похоже, перестала притворяться, и весьма демонстративным жестом подчеркнула, что на Украину ей наплевать, и она с большим удовольствием будет светить своими пухленькими ляжками под дудку кремлевской пропаганды.

На днях у певицы состоялся большой сольный концерт в Кремле, приуроченный к грядущему 50-летию певицы. Костюмы Королевой и ее шоу-балета стали отдельным предметом для шуток, однако в одном из номеров зрители разглядели весьма конкретный месседж.

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Пока певица на первом плане воображала себя примадонной, на заднем плане подтанцовка расхаживала в цветах российского триколора - в белых футболках, синих штанах и красных сапогах.

Было ли это совпадением, или реальным посылом, сама Королева комментировать не стала. Однако ее поклонники, которые также одобряют войну в Украине, очень обрадовались, что артистка решила таким помпезным образом оборвать свои связи с нашей страной: "Мне кажется, или таким образом она говорит – "Украина, прощай!"?", "Вот так вот, пока мама Люда носится с украинским флагом, дочка выступает с российским. Как бы не поругались" и пр.

Наташа Королева выгнала на сцену Кремля шоу-балет в триколоре / instagram.com/koroleva__star

​Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, мамой артистки, которая открыто выступила в поддержку Украины в войне против России. Певица решила прокомментировать отношения с матерью.

Также певицу-предательницу заплевали за ее нелепые наряды - Королева оконфузилась во время концерта в Кремле. Одиозную артистку высмеяли в Сети за красное платье и леопардовую накидку, которые явно не сочетались. Ситуацию усугубили и образы ее сына и мужа.

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