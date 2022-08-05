"Украина отчаянно нуждается в помощи": Оззи Осборн выпустил пластинку в цветах украинского флага

Оззи Осборн выпустил пластинку в цветах украинского флага / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Легендарный западный рок-музыкант и бывший фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн в очередной раз поддержал Украину ‒ и выпустил свой новый альбом Patient Number 9 на пластинке в сине-желтом цвете. Об этом исполнитель рассказал на своей странице в Instagram.

Пластинка выйдет ограниченным тиражом и будет стоить 38 доллара. Все средства, вырученные из ее продажи, будут направлены волонтерской организации ThirdWaveVolunteers, которая занимается эвакуацией детей сирот с особыми потребностями из Украины в США. Вместе с этой волонтерской организацией сотрудничал сын Оззи Осборна Джек.

"В феврале мой сын Джек работал с ThirdWaveVolunteers, которые помогали эвакуировать украинских детей-сирот с особыми потребностями. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, поэтому работать над таким важным делом правильно", — написал он.

Напомним, ранее легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг.

Что касается Guns N' Roses, то на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

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