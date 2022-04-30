Украина на Евровидении-2022: Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине и спели новую песню

KALUSH Orchestra / eurovision.tv

Украинская группа Kalush Orchestra активно готовится к главному вокальному конкурсу Евровидение-2022.

Kalush Orchestra будут представлять Украину с песней Stefania, который так полюбился украинцам во время войны.

Обновленный вариант песни был опубликован в YouTube-канале конкурса.

Видео Kalush Orchestra снимали во львовском Доме ученых. В самом треке заметно поменялось звучание.

Первая репетиция Украины на Евровидении

30 апреля в Турине состоялась первая репетиция группы KALUSH Orchestra на сцене международного песенного конкурса Евровидение-2022.

Судя по фото с первой репетиции, фронтмен KALUSH Orchestra будет выступать в блестящем жилете и своей фирменной розовой панамке.

Евровидение 2022 - когда выступит Украина

Международный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Турине 10, 12 и 14 мая.

Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.

По мнению букмекеров, у песни Stefania есть все шансы на победу в этом году. В Сети Kalush Orchestra активно поддерживают, а западные блогеры снимают реакцию на песню украинцев.

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