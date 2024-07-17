"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

Путинистка Успенская нарвалась на серьезные проблемы.

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Любовь Успенская попала в скандал / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Российская певица Любовь Успенская, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, выступила в Витебске на "Славянском базаре". Но участие путинистки в фестивале спровоцировало серьезный скандал.

Как сообщают росСМИ пропагандистка спела хит "По полюшку", права на который принадлежат Наталье Лапиной. И стало известно, что автор уже давно запретила любительнице Путина исполнять эту песню.

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"У Любы, видимо, за три с лишним года не появилось нового хита, поэтому она, не имея документа о передаче авторских прав, поет мою песню „По полюшку". Все остальные артисты платят за это — ее пел и Дава, и ансамбль „Лейся, песня", и дуэт „Римские", и певец Акмаль. Ни с кем из них у меня проблем нет. Только от Успенской за три года не увидела ни рубля. Ни копейки я не получила за то, что она поет „По полюшку" на всех фестивалях, премиях, сольниках и корпоративах, в которых участвует. Кроме оскорблений со стороны звезды и ее директора, за три с лишним года я не получила ничего. У меня украдены миллионы рублей!" — заявила Лапина журналистам.

Теперь автор песни грозит подать в суд на певицу и заверила, что все документы готовы.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, недавно появилось видео, на котором Любовь Успенская была в довольно странном виде. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что она пьяная. При этом путинистка все время нервно мотала на руку волосы маленькой девочки.

А также Любовь Успенская назвала свою дочь "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.

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