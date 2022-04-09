Уилла Смитта после драки в прямом эфире лишили Оскара на 10 лет

Уилл Смит получил наказание за драку на Оскаре - его отстранили на 10 лет / Коллаж

Голливудский актер Уилл Смит получил наказание за то, что избил комика Криса Рока в прямом эфире церемонии награждения Оскара-2022.

Хоть Смит и отстаивал честь жены, а Рок получил по заслугам за крайне злую шутку, Академия кинематографических искусств и наук США приняла решение об отстранения актера от любых мероприятий связанных с Оскаром на следующие десять лет.

"Это решение, которое мы пприняли сегодня в ответ на поведение Уилла Смита, является шагом к важнейшей цели - защите безопасности наших гостей и восстановлению доверия к Академии. Мы также надеемся, что это успокоит всех участников и пострадавших", - говорится в официальном сообщении.

Киносообщество осудило вспыльчивость Смита, которую он так неуместно проявил на официальном мероприятии. Да и сам актер вскорости извинился перед Крисом Роком за пощечину. После оглашения запрета на "Оскар", Уилл Смит отметил, что принимает и уважает решение Киноакадемии.

Однако наказание могло быть и более жестким - учитывая смягчающее обстоятельство (актер отомстил за публичное оскорбление супруги) Смита не лишили его первого и единственного за 30 лет актерской карьеры Оскара. Также его могут номинировать на эту кинонаграду на протяжении всего срока отстранения.

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Ранее семья Брюса Уиллиса сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.

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