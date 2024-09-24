Певица Алсу сообщила, что ее муж являлся настоящим нарциссом.

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Певица Алсу прокомментировала развод / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou_a

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, продолжает публично выяснять отношения со своим бывшим мужем Яном Абрамовым.

В то время, как она ссорится с его адвокатом, она не упускает возможности упрекнуть бывшего мужа, а также немного раскрыть его личность. В частности, она сделала пост на своей странице в Instagram, ее бывший муж Абрамов - нарцисс.

"Нарцисс будет распространять ложь или создавать приукрашивания о своей жертве, чтобы разрушить репутацию человека. Это обычное поведение для людей с нарциссическим расстройством личности, когда они понимают, что потеряли контроль над этим другим человеком. Даже если вы развелись, нарциссы вряд ли оставят вас в покое. Явный нарцисс будет открыто обвинять вас, а скрытый нарцисс будет пытаться манипулировать вами более тонко", — отмечает певица.

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Кроме того, Алсу пишет, что расставание для нарцисса — это удар по его хрупкому эго.

Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

"Публичное уничтожение вашей репутации — это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях. Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения. Он будет говорить всем, что вы „сошли с ума"", — добавила она.

Кроме того, Алсу дала понять, что ей очень нелегко жилось с Абрамовым, несмотря на внешнюю идеальную картинку.

"Независимо от того, кто с кем расстался, нарцисс постарается сделать вас козлом отпущения. Он будет запугивать вас, и пытаться заставить вас задуматься о том, кто на самом деле стал причиной разрыва. Он может даже сказать следующее: „Ты никогда меня не любила, ты никогда не относилась ко мне нормально, ты всегда вела себя, как безумная"", — заключила Алсу.

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Ранее росСМИ написали, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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