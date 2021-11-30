Участник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицей

Максим Ежов зажег с Олей Поляковой / instagram.com/ezhov_maksim_

Танцор, модель, участник Холостячки и Танцев со звездами Максим Ежов решил поставить точку в слухах о его романе с Олей Поляковой, в чьем шоу-балете он выступает.

В новом эпизоде Agasi show Ежов наконец рассказал, какие отношения связывают его с главной блондинкой украинской эстрады.

В его социальных сетях время от времени появляются неоднозначные фотографии с Поляковой, к тому же танцора и певицу нередко видят вместе. Ведущий шоу решился задать вопрос о том, о чем уже не первый год гудит весь Киев - у Поляковой роман с Ежовым?

Танцор был абсолютно невозмутим и заявил, что у него к Поляковой лишь дружеские отношения. Он свободно общается со всеми членами ее семьи, может отвести младшую дочь на тренировку, прогуляться со старшей. Такая же теплая дружба его связывает и с менеджером певицы Артемом Чирковым.

"У меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной тоже романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее, и это нормально. И что нас видели в одной компании - это совершенно нормально. Потому что после концерта мы собираемся коллективом и можем где-то бухать. Я никогда не оправдываюсь. Хотите говорить обо мне - говорите", - подытожил танцор.

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Ранее стали известны имена победителей шоу Танцы со звездами-2021.

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