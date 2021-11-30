Участник шоу-балета Поляковой прокомментировал свой роман с певицей

Максим Ежов не планирует ни за что оправдываться.
Танцор, модель, участник Холостячки и Танцев со звездами Максим Ежов решил поставить точку в слухах о его романе с Олей Поляковой, в чьем шоу-балете он выступает.
В новом эпизоде Agasi show Ежов наконец рассказал, какие отношения связывают его с главной блондинкой украинской эстрады.
В его социальных сетях время от времени появляются неоднозначные фотографии с Поляковой, к тому же танцора и певицу нередко видят вместе. Ведущий шоу решился задать вопрос о том, о чем уже не первый год гудит весь Киев - у Поляковой роман с Ежовым?
Танцор был абсолютно невозмутим и заявил, что у него к Поляковой лишь дружеские отношения. Он свободно общается со всеми членами ее семьи, может отвести младшую дочь на тренировку, прогуляться со старшей. Такая же теплая дружба его связывает и с менеджером певицы Артемом Чирковым.
"У меня с Поляковой романа точно нет. И у Поляковой со мной тоже романа нет. Мы общаемся, я работаю у нее, и это нормально. И что нас видели в одной компании - это совершенно нормально. Потому что после концерта мы собираемся коллективом и можем где-то бухать. Я никогда не оправдываюсь. Хотите говорить обо мне - говорите", - подытожил танцор.
Читайте такжеБлизкое окружение Заворотнюк стало жертвой мошенников, спекулирующих на болезни актрисы
Ранее стали известны имена победителей шоу Танцы со звездами-2021.
Другие интересные новости:
- Жена Дмитрия Комарова призналась, как переживает разлуку с любимым
- Билана отправляют к психиатру после пьяной выходки на сцене: "ему необходима помощь"
- Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди
- До Потапа и популярности: Настя Каменских показала, как выглядела в бикини в 18 лет
- "Оля, ваш муж вампир?": Полякова впервые за долгое время показала своего супруга