"Оля, ваш муж вампир?": Полякова впервые за долгое время показала своего супруга

Оля Полякова показала редкие кадры с мужем / instagram.com/polyakovamusic/

Певица Оля Полякова опубликовала в соцсети снимки с отдыха на Мальдивах, куда отправилась вместе со своей семьей.

Артистка довольно часто делиться фото и видеоотчетами своих поездок за границей. Зачастую она отдыхает со своими дочками, но на этот раз к ним присоединился и ее муж Вадим, которого она довольно редко показывает в соцсетях.

"Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и на разный кошелек, – написала в Instagram-посте Оля Полякова.

Семья Поляковых на отдыхе / instagram.com/polyakovamusic/

Дочки Оли Поляковой / instagram.com/polyakovamusic/

Поклонники артистки акцентировали внимание на ее муже, которого им так редко проходится видеть.

"Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет", "Оля, больше фоток с таким роскошным мужем! Вы красивы", "Какая красивая семья!! Папины дочки, супер красивые детки! А мамочка, это отдельное восхищение и восторг!", - писали в комментариях под постом певицы.