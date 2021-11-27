Оля Полякова растаяла в страстных объятиях Олега Винника: "Отныне у нас большая любовь с Олегом"

Певица в коротком платьице практически закинула ногу коллеге на плечо.
Создатели шоу Маска сделали для зрителей грандиозный подарок к Новому году - 31 декабря на канале Украина состоится трансляция праздничного выпуска проекта.
Программа новогоднего выпуска пока не раскрывается, однако на официальной странице Маски время от времени появляются заманчивые намеки о том, чего ожидать от концерта.
Например, номер невероятного дуэта Ольги Поляковой и Олега Винника.
"Отныне у нас большая любовь с Олегом, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы занимались этим целых 6 часов подряд", - заинтриговала поклонников Полякова.
Вместе артисты готовят песню под названием Длинноногое счастье. Промо-фото к треку и впрямь получилось крайне "длинноногим": на нем Олег Винник держит Полякову в умопомрачительном мини за стройные ноги.
Поклонники с нетерпением ожидают возможности увидеть и услышать музыкальное детище Поляковой и Винника, и выражают восторг от рекламной фотографии:
"Слава Богу, что у Олега адекватная жена и Оля останется с ногами".
"Круто, только хотела спросить про их дуэт. Ждем, отличная новость❤️"
"У Поляковой ноги как весь Винник".Читайте такжеКатя Осадчая в одном полотенце показала мокрые изгибы упругого тела
Ранее Олег Винник рассказал о серьезной болезни из-за которой он не может выходить на сцену.
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