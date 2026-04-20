Убийство украинского оператора в Голливуде: Алек Болдуин вновь предстанет перед судом

Иск подал осветитель Серж Светный, работавший на съёмочной площадке.

Кратко:

В иске фигурирует продюсерская компания Rust Movie Productions

Судья частично удовлетворил иск

Голливудский актёр Алек Болдуин предстанет перед гражданским судом из-за трагического инцидента на съёмках фильма Rust, в результате которого в 2021 году погибла украинская оператор Галина Гатчинс. Об этом сообщают BBC.

Иск подал осветитель Серж Светный, работавший на съёмочной площадке. Он утверждает, что действия актёра были неосторожными и привели к трагедии. По его словам, пуля прошла в опасной близости от него.

В иске также фигурирует продюсерская компания Rust Movie Productions, которую обвиняют в нарушении норм безопасности во время съёмок.

Судья Морис Лейтер частично удовлетворил иск: он согласился рассматривать обвинения в небрежности и умышленном причинении эмоционального вреда, но отклонил пункт о нападении.

Кроме того, суд разрешил рассматривать требования о компенсации ущерба и возможном взыскании штрафных выплат. Попытку стороны защиты перевести дело в плоскость системы компенсаций для работников суд не поддержал.

Таким образом, дело продолжит рассматриваться в гражданском порядке.

Убийство Галины Хатчинс - главное

Ранее актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

На студии утверждали, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе.

Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, который остался жив.

Про персону: Алек Болдуин Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

