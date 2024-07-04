У звезды популярного советского фильма "Бриллиантовая рука" Светланы Светличной заподозрили онкологию.
По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью.
"Последний месяц Светличную мучила ноющая боль в левом ухе. Женщину положили на обследование. На её шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль", - пишут пропагандисты.
Кто такая Светлана Светличная
Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая.
По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.
Сообщается также, что 84-летнюю артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время Светлане Афанасьевне сделают КТ.
В последние годы Светличную часто подводит здоровье. Прошлой осенью актриса перенесла пневмонию. Недуг настиг Светличную в психиатрической клинике, куда она поступила еще в 2022 году.
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Напомним, ранее 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации. По информации пропагандистского ресурса, актриса была дома, когда почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Светличная сразу вызвала скорую медицинскую помощь.
Напомним, ранее в семью российской певицы Валерии, которая поддерживает террориста Путина и военное нападении России на Украину, пришла беда – сильно заболела ее трехлетняя внучка Селин.
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