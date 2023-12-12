У Софии Ротару оккупанты отжали гостиницу в Крыму

Причиной "национализации" стала картинка Софии Ротару в социальной сети.

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У Софии Ротару украли недвижимость в Крыму / Коллаж Главред, фото villa-sofia.ru, Instagram/sofiarotaru.official

Экс-нардеп-коллаборант Олег Царев, в отношении которого в Украине открыто дело о государственной измене заявил, что у певицы Софии Ротару в Крыму отобрали ее собственность.

Об этом предатель написал на своей странице в Telegram.

Царев вспомнил, что 6 декабря певица, которая не поддерживает военное нападение России на Украину, опубликовала картинку, как боец ВСУ держит на руках Святого Николая. "На день Святого Николая она опубликовала картинку, где Святой Николай сидит на коленях у ВСУшника. Думаю, что никаких сомнений в том, на чьей стороне эта артистка, не осталось", - делает вывод недалекий Царев.

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На фото - пост Царева о Софии Ротару:

Он также добавляет, что "Госсовет" оккупированного Россией Крыма принял решение о "национализации ее Виллы Софии на Ялтинской набережной,

памятника архитектуры местного значения".

"Купила этот особняк София Ротару для ведения музыкального кружка для детей за сумму, эквивалентную пятиста долларов. По целевому назначению объект не использовала. Сейчас продает его, по данным на весну, за 2,5 млрд рублей (примерно 27,6 млн евро). Правильно, что приняли решение о национализации. Давно пора. Несколько лет подряд писал, что это надо сделать", - гордится своим достижением коллаборант.

Напомним, ранее внук Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - дал интервью западному СМИ, в котором совсем не вспомнил об Украине и о войне, которую развязал Путин.

Напомним, ранее СМИ выяснили, как София Ротару помогла внуку, музыканту Анатолию Евдокименко, покинуть Украину во время полномасштабной войны. Известно, что его первая попытка сбежать провалилась.

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