У Пугачевой и Галкина хотят забрать детей за осуждение войны в Украине

Максим Галкин, Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru/

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин не на шутку разозлили россиян, высказав негативное отношение к военному вторжению России в Украину.

После критики стране-агрессоре призывают переходить к действиям. Прокуратура Московской области уже проводит проверку по факту заявления о нарушении прав Елизаветы и Гарри.

Российский юрист Ярослав Михайлов заявил, что Галкин якобы может причинить психический ущерб наследникам

"В СМИ регулярно публикуется информация в отношении гражданина Галкина Максима Александровича, 18 июня 1976 г.р., уроженца Наро-Фоминского р-на Московской области, прож. в деревне Грязь Одинцовского района, о том, что 1) он является гомосексуалистом и 2) о негативных его высказываниях о проводимой СВО. При этом Галкин воспитывает двоих несовершеннолетних детей: дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных 18 сентября 2013 года суррогатной матерью. Воспитание малолетних детей в семье гомосексуалиста, несомненно, нанесет ущерб их психическому и физическому воспитанию. В связи с чем полагал бы о необходимости принятия мер по пресечению воспитания малолетних детей гомосексуалистом Галкиным", - выдал Михайлов.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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