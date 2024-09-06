У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

5 сентября Минюст подал в ВАКС иск о применении санкций к Повалий.

https://stars.glavred.info/u-povaliy-planiruyut-izyat-imushchestvo-v-ukraine-i-lishit-prav-na-pesni-10594934.html Ссылка скопирована

Таисия Повалий лишится своего украинского имущества/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд отсудить имущество у предательницы Украины, пророссийской певицы Таисии Повалий, в частности права на восемь музыкальных произведений.

Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Так, 5 сентября Минюст подал в ВАКС иск о применении санкций к Повалий. Ведомство хочет взыскать с Повалий имущество, которым она владеет прямо и косвенно.

видео дня

В частности, путинистка может лишится недвижимости (семь земельных участков, жилой дом и домовладение), двух автомобилях, четырех устройствах для отстрела патронов и имущественных правах на музыку и слова к восьми произведениям.

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, что Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете. А певица Яна Соломко, в свою очередь, в этот день публиковала видео с одного из своих выступлений в РФ.

Ранее предательница Ани Лорак цинично заговорила о мире – в частности, пропагандистам в Беларуси, где она выступала, певица сказала, что хочет мира во всем мире. С осуждением российской агрессии в отношении Украины она не высказывалась.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред