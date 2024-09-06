У Повалий планируют изъять имущество в Украине и лишить прав на песни

Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд отсудить имущество у предательницы Украины, пророссийской певицы Таисии Повалий, в частности права на восемь музыкальных произведений.
Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Так, 5 сентября Минюст подал в ВАКС иск о применении санкций к Повалий. Ведомство хочет взыскать с Повалий имущество, которым она владеет прямо и косвенно.
В частности, путинистка может лишится недвижимости (семь земельных участков, жилой дом и домовладение), двух автомобилях, четырех устройствах для отстрела патронов и имущественных правах на музыку и слова к восьми произведениям.
Кто такая Таисия Повалий?
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
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Напомним, что Повалий, Тодоренко и Лорак трусливо промолчали о российском теракте в Охматдете. А певица Яна Соломко, в свою очередь, в этот день публиковала видео с одного из своих выступлений в РФ.
Ранее предательница Ани Лорак цинично заговорила о мире – в частности, пропагандистам в Беларуси, где она выступала, певица сказала, что хочет мира во всем мире. С осуждением российской агрессии в отношении Украины она не высказывалась.
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