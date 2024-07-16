Когда-то популярная украинская певица, а теперь предательница Ани Лорак, которая живет и строит свою карьеру в стране-террористе РФ, заговорила о мире и родителях.
Как сообщает OBOZ.UA, Лорак выступила в Беларуси на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", после чего дала комментарий пропагандистским СМИ, в котором заговорила о "дружбе народов".
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"Я хочу, чтобы мир был во всем мире. Это моя мечта. Чтобы дети были здоровы, чтобы моя мамочка была жива. В этом году я похоронила папочку. Теперь я мечтаю, чтобы мамочка была со мной много лет. Чтобы все родители были живы. Я мечтаю о простых мечтах", – заявила предательница.
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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