"Это моя мечта": предательница Ани Лорак цинично заговорила о мире

Запроданка Лорак не упомянула родную Украину во время интервью, говоря о мире.

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Ани Лорак сделала циничное заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то популярная украинская певица, а теперь предательница Ани Лорак, которая живет и строит свою карьеру в стране-террористе РФ, заговорила о мире и родителях.

Как сообщает OBOZ.UA, Лорак выступила в Беларуси на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", после чего дала комментарий пропагандистским СМИ, в котором заговорила о "дружбе народов".

"Я хочу, чтобы мир был во всем мире. Это моя мечта. Чтобы дети были здоровы, чтобы моя мамочка была жива. В этом году я похоронила папочку. Теперь я мечтаю, чтобы мамочка была со мной много лет. Чтобы все родители были живы. Я мечтаю о простых мечтах", – заявила предательница.

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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