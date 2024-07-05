"Кремлевский мусор": поклонники затравили предательницу Ани Лорак - причина

Запроданка Ани Лорак попала под волну хейта из-за нового видео.

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Поклонники раскритиковали предательницу Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Предательница Украины Ани Лорак, которая сбежала жить и работать в страну-террориста Россию, решила похвастаться своим новым клипом, но поклонники совсем не оценили стараний певицы.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала видео, как проходили сьемки ее клипа "Танцы". Подписчики артистки остались совсем недовольными от работы, поскольку сочли видео настоящей безвкусицей.

видео дня

В ролике предательница демонстрирует разные образы в школьных классах, спортзале и на школьной дискотеке. Поклонники Лорак написали много комментариев и назвали все, что происходило в видео "совком":

"Позорный совок… Каролина, ты же понимаешь это";

"Мусор кремлевский";

"Бессодержательно, безвкусно, вообще капец";

"Вкуса ноль, уши бы не слушали и глаза не видели";

"Боже, что за шлак?"

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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