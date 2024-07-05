Предательница Украины Ани Лорак, которая сбежала жить и работать в страну-террориста Россию, решила похвастаться своим новым клипом, но поклонники совсем не оценили стараний певицы.
На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала видео, как проходили сьемки ее клипа "Танцы". Подписчики артистки остались совсем недовольными от работы, поскольку сочли видео настоящей безвкусицей.
В ролике предательница демонстрирует разные образы в школьных классах, спортзале и на школьной дискотеке. Поклонники Лорак написали много комментариев и назвали все, что происходило в видео "совком":
"Позорный совок… Каролина, ты же понимаешь это";
"Мусор кремлевский";
"Бессодержательно, безвкусно, вообще капец";
"Вкуса ноль, уши бы не слушали и глаза не видели";
"Боже, что за шлак?"
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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