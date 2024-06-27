"Наши предатели": легендарный украинский певец обратился к Зеленскому из-за Повалий и Лорак

Павел Зибров не понимает, почему предательниц Лорак и Повалий не лишили звания народных артисток Украины.

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Павел Зибров требует Таисию Повалий и Ани Лорак лишить почетных званий / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly, instagram.com/anilorak/

Украинский певец Павел Зибров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак.

Артист не понимает, почему предательниц не наказали и не лишили звания народных артисток Украины.

"Пока звание не имеет такого весомого значения, статуса и влияния. Да и эти звания ушли из СССР. Мне кажется, во всем мире нет такого. Я сторонник того, что важнее имя и что за ним стоит, какая фигура, песенное наследие, любовь зрителя, активная культурная деятельность и общественная позиция, чем то, ты народный или заслуженный – как наши предатели, с которых не сняли это звание", – рассказал Зибров для издания glavcom.ua.

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Также Зибров убежден, что президент и Верховная Рада должны решить этот вопрос.

"Меня это беспокоит и очень раздражает, почему наш президент, Верховная Рада не могут снять звание с открыто поддерживающих режим Путина, работает в России. Как давали, так и должны снять, а особенно после полномасштабного вторжения. До сих пор этот вопрос не урегулирован. и непонятно мне", - отметил певец.

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Таисия Повалий - последние новости по теме

Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, насколько сильно ее раздуло.

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