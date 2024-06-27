УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Наши предатели": легендарный украинский певец обратился к Зеленскому из-за Повалий и Лорак

Элина Чигис
27 июня 2024, 02:00
5
Павел Зибров не понимает, почему предательниц Лорак и Повалий не лишили звания народных артисток Украины.
Таисия Повалий, Ани Лорак
Павел Зибров требует Таисию Повалий и Ани Лорак лишить почетных званий / коллаж: Главред, фото: t.me/povaly, instagram.com/anilorak/

Украинский певец Павел Зибров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за предательниц Таисии Повалий и Ани Лорак.

Артист не понимает, почему предательниц не наказали и не лишили звания народных артисток Украины.

"Пока звание не имеет такого весомого значения, статуса и влияния. Да и эти звания ушли из СССР. Мне кажется, во всем мире нет такого. Я сторонник того, что важнее имя и что за ним стоит, какая фигура, песенное наследие, любовь зрителя, активная культурная деятельность и общественная позиция, чем то, ты народный или заслуженный – как наши предатели, с которых не сняли это звание", – рассказал Зибров для издания glavcom.ua.

видео дня

Также Зибров убежден, что президент и Верховная Рада должны решить этот вопрос.

"Меня это беспокоит и очень раздражает, почему наш президент, Верховная Рада не могут снять звание с открыто поддерживающих режим Путина, работает в России. Как давали, так и должны снять, а особенно после полномасштабного вторжения. До сих пор этот вопрос не урегулирован. и непонятно мне", - отметил певец.

Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Таисия Повалий - последние новости по теме

Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, насколько сильно ее раздуло.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак Павел Зибров Таисия Повалий новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Мы не будем заставлять Украину": в Белом доме прокомментировали "мирный" план Трампа

"Мы не будем заставлять Украину": в Белом доме прокомментировали "мирный" план Трампа

01:10 Политика
В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

23:02 Политика
Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

22:25 Спорт
Все главные новости
Реклама

Популярное

Муженек вроде бы верующий : Алина Кабаева опозорилась на всю РФ 3209

"Муженек вроде бы верующий": Алина Кабаева опозорилась на всю РФ

Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов 2931

Как отклеить этикетку от стеклянной банки - не останется и липких следов

Налетят серьезные несчастья: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут беды в июле 2024 2473

Налетят серьезные несчастья: астролог назвал 4 знака зодиака, которых ждут беды в июле 2024

Почему Путина нервно трясёт от происходящего в РФ 2244

Почему Путина нервно трясёт от происходящего в РФ

Последние новости

02:00

"Наши предатели": легендарный украинский певец обратился к Зеленскому из-за Повалий и Лорак

01:32

До конца лета почти без света: возможно увеличение продолжительности отключений - ДТЭК

01:10

"Мы не будем заставлять Украину": в Белом доме прокомментировали "мирный" план Трампа

00:13

"Другая случилась прошивка": Кравец призналась, жалеет ли про уход из Квартала

00:11

Кристина Агилера устроила шоу для подруги российского олигарха

Евро 2024 Украина - Бельгия: наша сборная сыграла вничью и вылетаетЕвро 2024 Украина - Бельгия: наша сборная сыграла вничью и вылетает
26 июня, среда
23:17

Что с лицом Тищенко? Раскрыто, какие пластические процедуры делает депутат

23:02

В дорогом отеле в Киеве нашли тело американского атташе: что известно о его смерти

22:57

"Откуда здесь неравенство": в ОП объяснили, как должно выглядеть экономическое бронирование

22:44

"Нажрала": путинистка Лера Кудрявцева пошла во все тяжкие

Реклама
22:25

Украина вылетела из Евро-2024: появилась реакция Реброва

22:20

Шольц "послал" Путина: в Германии отвергли предложение о мирных переговорах

22:11

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на двух детей в Херсоне, они в больницеФото

22:11

Беглец Влад Яма впервые показал свою позицию - детали

22:09

Желтизна "испарится на глазах": лучший бабушкин метод для отбеливания обуви

21:36

Россия сегодня нарастила темпы наступления: что говорят в Генштабе

20:49

"Резервов нет": удастся ли россиянам выбраться из "капкана" на Харьковщине

20:28

Мужчина купил домой помидоры: то, что он увидел внутри - отвратительно

20:12

Три государства НАТО были против немедленного членства Украины год назад - посол

19:59

Враг снова поспешил: ВСУ отрицают оккупацию одного из сел на Донетчине

19:55

Плюс один: Мирошниченко показали приемную дочь

Реклама
19:45

Потери России в войне бьют "абсолютные рекорды": с чем это связано

19:42

Дожди отступают, Украину окутывает жара: какой будет температура воздуха

19:26

Какая форма платья стройнит: варианты для всех фигур

19:10

Почему Си Цзиньпин осторожно относится к объятиям Кима с Путиным?мнение

19:09

Только гений найдет кота за 8 секунд: лучший способ проверить внимательность

19:03

Предстанут перед большим выбором: какие 4 знака будут самыми счастливыми в июлеВидео

18:50

Это мясорубка: "военкор" выдал нежелательные факты по боям России под ХарьковомВидео

18:37

Камалия неожиданно вернулась к детям и бывшему мужуВидео

18:26

Графики отключения света на 27 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:10

Бронь от мобилизации теперь отражается в "Резерв+": как обновить документ

18:07

Счастливчиками не станут: 5 знаков зодиака, которых в июле ждут неприятностиВидео

17:45

Ева Бушмина рассказала, как стала "заложницей" Меладзе и его ВИА Гры

17:38

Не вода: какой напиток лучше всего помогает побороть жару - свежесть моментальная

17:37

"Речь пойдет о проигрыше": Жданов рассказал, удастся ли Китаю заморозить войну

17:33

Света станет больше: в Минэнерго сказали, когда украинцам ждать улучшения

17:27

Не оборонял Мариуполь, но получил "Героя": новые подробности скандала вокруг Содоля

17:09

Вы лидер или романтик: о каких чертах характера рассказывает почерк человекаВидео

16:50

Над городом столб дыма: Харьков под массированным ударомФото

16:49

"Мама! Я дома, я в Украине!": история освобожденного из плена защитника Мариуполя

16:45

Женщина открыла чемодан после поездки в Африку и нашла "волосатого попутчика"

Реклама
16:41

Очень важный ритуал: что нужно обязательно выбросить 27 июня

16:14

Жданов нашел противоречия в поддержке Китаем России: на что Пекин рассчитывает

16:09

Племянник Ольги Сумской раскрыл детали семейного конфликта из-за Тони ПапернойВидео

15:58

"Бам... все исчезло": мужчина показал, как можно убрать царапины на машине

15:56

"Серьезное военное производство": Жданов сказал, какая страна способна завалить ВСУ оружием

15:48

Станет только хуже: почему нельзя поливать собаку водой в жаруВидео

15:37

Возможная война Китая и США: Жданов насторожил сценарием противостояния стран

15:28

"Было озвучено четко": в США объяснили формулировку о "мосте Украины в НАТО"

15:26

Риск для агрессора: в РФ проблемы с заключенными, которых отправили воевать в Украину

15:25

Дело Тищенко. Последует ли СИЗО после домашнего арестаФото

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять