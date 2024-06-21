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"Из пасти капает кровь украинцев": Повалий разнесли за оды террористической РФ

Алена Кюпели
21 июня 2024, 00:33
27
Таисия Повалий, которая предала Украину, продолжает удивлять своим цинизмом.
Таисия Повалий
Таисия Повалий пробила очередное дно/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Некогда украинская певица Таисия Повалий, которая предала свою страну и народ, а также говорит пропагандистские речи публично, расписала оду России, которая убивает и жестоко уничтожает мирных украинцев.

На своей странице в Instagram, певица выдала циничный пост, в котором буквально возвысила террористическое государство, традиционно изувечив ценности. "Россия - источник духовности, хранительница семейных ценностей не только здесь, внутри страны, но и для всего мира! Для многих сегодня Россия стала новым родным домом. Воссоздадим и сохраним традиции наших предков! Слава Богу за все", - цинично пишет предательница.

Кто такая Таисия Повалий?

Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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В сети ее пост сильно возмутил подписчиков. "У тебя с пасти и с рук капает. Кровь украинцев", "Какая конченная страна, какая конченная певица", "Сама украинка и такое писать. Душу дьяволу продала. Лучше промолчала бы", "Ужас, сколько ей за эту дурню заплатили", - удивляются фоловеры.

Оказывается, что Повалий записала песню, посвященную государству-террористу.

Путинистка и предательница Повалий пробила очередное дно
Путинистка и предательница Повалий пробила очередное дно / Скриншот Instagram/ tpovaliyofficial

Передать "привет" Повалий можно тут:

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Ранее стало известно, что бесчестная предательница Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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