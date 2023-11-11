У мужа онкобольной Заворотнюк серьезные проблемы

Петр Чернышев потратил все свои сбережения на лечение супруги.

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Анастасия Заворотнюк 5 лет не дает о себе знать/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У Петра Чернышова, мужа-фигуриста онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, серьезные проблемы с финансами.

По информации телеграмм-канала Звездач, у Чернышова есть долг перед налоговой, который достиг почти полмиллиона рублей

"Заворотнюк уже пятый год живет с диагнозом глиобластома. Осенью 2022-го звезда легла в частную онкологическую клинику, где провела пять месяцев. В конце февраля 2023 года сообщалось, что актрису выписали из клиники, но ее дочь Анна недавно сообщила, что мама "болеет очень сильно", - сообщило СМИ.

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Пропагандистские СМИ частенько пишут, что то и дело у семьи появляются финансовые трудности. Ранее стало известно, что налоговая закрыла ИП Анастасии из-за долгов. С тех пор долги пары только увеличились. На сегодняшний день задолженность Заворотнюк выросла до 208 тысяч 207 рублей.

У мужа больной Заворотнюк Петра Чернышева есть три задолженности на общую сумму 254 тысячи 14 рублей (около 100 000 гривен). Общий долг семьи перед налоговой составляет 462 тысячи 221 рубль (180 000 гривен).

Напомним, ранее в интернете появилось видео младшей дочери онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк - Милы. Актриса уже около 5 лет болеет раком головного мозга и совсем не появляется на публике, как и ее младшая дочь, которую она родила от фигуриста Петра Чернышева.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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