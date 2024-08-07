"У меня идет отторжение": Камалия раскрыла настоящую причину развода с Захуром

Певица призналась, что вынудило ее "закрыться и убежать" из этих отношений.

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Почему Камалия развелась с Мохаммадом Захуром - Камалия раскрыла причину развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В апреле 2023 года украинская певица Камалия сообщила, что прекращает свой 20-летний брак с Мохаммадом Захуром - британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения. Для поклонников пары это было неожиданностью, и артистка хранила в строжайшем секрете, что же стало причиной разрыва.

Больше года у Камалии ушло на то, чтобы решиться приоткрыть завесу тайны. В интервью Славе Демину певица рассказала, что на самом деле произошло между ней и Захуром.

Звезда призналась, что бывший муж обидел ее своими высказываниями, и это поставило точку в их отношениях. "Я больше могу терпеть, чем абьюзить. Я поняла, что я очень свободна духом. Когда на меня начинает давить мужчина, я закрываюсь и просто убегаю. Меня достаточно обидеть словом, чтобы я ушла. Ну, как и случилось с Захуром. Я могу давать шанс, скажем так, но я еще за собой могу замечать то, что от любви до ненависти один шаг. Как мне может очень нравиться человек, потом одно слово, все переворачивается, и у меня идет отторжение", - поделилась Камалия.

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Стоит отметить, что накануне сообщения о расставании с Мохаммедом Захуром певица рассказала, что ссорилась с мужем из-за его дочери от первого брака: женщины не сходились во взглядах, а бизнесмен неизменно поддерживал своего ребенка, а не жену.

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости:

Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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