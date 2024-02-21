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У Меладзе в семье скоро будет пополнение

Алена Кюпели
21 февраля 2024, 10:03обновлено 21 февраля, 10:36
Возможно, Валерию Меладзе скоро придется нянчить маленького малыша.
Валерий Меладзе скоро будет нянчиться с малышом
Валерий Меладзе скоро будет нянчиться с малышом / Коллаж Главред, фото thevoicemag.ru

Певец Валерий Меладзе, который старается поддерживать молчаливый нейтралитет в отношении войны в Украине, готовится стать дедушкой.

Как известно, старшая дочь Валерия Меладзе от первого брака Инга Меладзе, недавно вышла замуж. Как пишут пропагандистские СМИ, молодая женщина, которая вышла замуж за фотографа, уже задумывается о детях.

"Лучший совместный проект — это дети. Думаем, что планируем! А если говорить про деловую часть, то уверены, что у нас бы вышел хороший бутик-отель или небольшой ресторан с простой и вкусной едой. Но вместе делать большие дела — будто более опасно, чем их не делать, поэтому пока останемся при своем", — отметила Инга.

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Напомним, ранее российская певица Альбина Джанабаева и жену певца Валерия Меладзе, поделилась редким фото на своей странице в Instagram. Так она выложила фотографию, как едет куда-то со своим супругом: "Привет дорогие. Как вы?Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку".

Ранее стало известно что украинская певица Вера Брежнева и ее муж, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

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Константин Меладзе Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
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